DRAR: Den finske supermarkedkjeden Prisma er blant de mange utenlandske selskapene som har forlatt Russland

Slik gjør Russland det vanskelig for selskaper å forlate landet

Utenlandske selskap trues og presses når de vil forlate Russland, forteller konsulenter for de største finske selskapene i landet.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Sanksjonene mot Russland gjør at de fleste europeiske og amerikanske selskaper må avslutte sin virksomhet i Russland.

Men russiske myndigheter gjør det svært vanskelig for dem å forlate landet, forteller de som er på innsiden.

Sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer den russiske regjeringen trues med pågripelse og konfiskering av eiendelene sine, skrev nylig Wall Street Journal.

Nå forteller lederne for to finske konsulentselskaper til VG om hvor krevende situasjonen er.

– Nye russiske lover og motsanksjoner som vedtas for å presse vestlige selskaper til å bli, introduseres så raskt at selv de lokale russiske advokatene sier det er vanskelig å følge dem, sier Lauri Veijalainen, administrerende direktør i East Office, et konsulentselskap som fremmer handel i Russland.

Selskapene han representerer står for over 80 prosent av finske investeringer i Russland.

VERRE OG VERRE: Lauri Veijalainen er administrerende direktør i East Office, og beskriver en stadig forverret situasjon for utenlandske selskapet i Russland.

– Verre og verre

Store selskaper som McDonald's, IBM og Coca-Cola er blant dem som har blitt truet av russiske myndigheter, ifølge Wall Street.

Matvareselskapet Fazer var det første i Finland som snakket om hva som egentlig skjer i Russland. Ledelsen der ble tvunget til å holde kjeft for arbeidernes sikkerhet, forteller selskapets administrerende direktør til Helsingin Sanomat.

Konsulent Lauri Veijalainen sier situasjonen til finske selskaper i Russland bare blir verre og verre.

– Spesielt store selskaper må være svært forsiktige med sine handlinger. Hvis et selskap har en stor lokal stab, har den garantert blitt kontaktet av lokale myndigheter, hovedsakelig påtalemyndigheten, i løpet av de siste to månedene for å besøke dem. Lokal ledelse av selskapene kan være truet med rettslige konsekvenser, sier Veijalainen til VG.

TRUES: Blant selskapene som trues, er McDonald's, ifølge avisen Wall Street Journal.

– Ingen vet hva som er i vente

Da Russland invaderte Ukraina var finske Kai Hahl på reise til Russland, landet han har bygd opp hele sitt selskap rundt. I 22 år har den russisktalende finnen drevet med promotering av store utenlandske selskaper i Russland.

– Det føltes helt uvirkelig for oss alle. Vi håpet i det lengste at det bare var en provokasjon det var snakk om. Siden da har folk forsøkte å leve som vanlig, men det er alltid en murrende følelse som ligger under, som starten på en influensa. Ingen vet hva som er i vente, sier Hahl, som driver kommunikasjonsbyrået Promaco i St Petersburg og Moskva, til VG.

TREKKER SEG: Det blir lite Coca-Cola å se foran Lenin- monumentet i Moskva fremover.

Milliardtap

Russlands president Vladimir Putin har sagt han støtter til en lov som vil nasjonalisere eiendelene til utenlandske selskaper som forlater Russland.

I Finlands naboland Sverige frykter man enorme tap for selskaper som Volvo, H&M og Ikea, som selger varer og tjenester for 47 milliarder kroner i det russiske markedet, ifølge tall fra 2019, skriver svensk næringsliv.

For mens truslene renner inn, renner millionene ut, oppsummerer konsulentene.

– Så langt har finske selskap tapt hundrevis av millioner euro, sier Lauri Veijalainen.

Fra et juridisk standpunkt kan du ikke bare stenge døren og dra, forklarer konsulent Hahl.

– Det letteste er ofte å selge unna, og derfor selges nå mange selskaper for en slikk og ingenting sammenlignet med den opprinnelige verdien. Spørsmålet blir også da hva du gjør med rublene, siden de nå på et vis er umulig å konvertere til noe som helst, sier Hahl til VG.

RUSSISK LIV: Kai Hahl har drevet sitt selskap over grensen mellom Finland og Russland i 22 år. Nå vet han ikke hva som er i vente.

Info SJEKK LISTEN En liste utarbeidet av professorer fra Yale-universitetet oppdateres kontinuerlig med hvilke selskaper som er på hvilket stadium av uttrekningen fra Russland. Hensikten er å legge press på selskapene til å trekke seg ut. Ingen norske selskaper er «verstinger». Se listen her Vis mer

Krysspress

Selskaper som har forretninger i Russland har vanskelige tider uansett hva de gjør nå.

Trekker de seg ut, risikerer de trusler, enorme tap og å gjøre sine russiske ansatte arbeidsledige. Og velger de å utsette, setter de omdømmet på spill og risikerer boikott hjemmefra.

Kai Hahl, som har familie i Russland, er av de få som fortsatt reiser over grensen mellom de to landene. Han sier russerne forsøker å leve som vanlig, og synes nesten folk har blitt enda vennligere mot utlendinger nå som de er så få igjen.

– Selvfølgelig er folk i sjokk. De prøver å leve normalt, å fokusere på eget liv, uten å tenke så mye på det store bildet. Det virker som om mange er lei seg for at utlendingene drar, siden de også gjerne vil være en del av et hyggelig, internasjonalt miljø.

– Vi er mange som har hatt veldig gode liv der, hatt suksess i arbeidslivet og alltid har blitt respektert, sier Hahl tankefullt.

Enn så lenge har han fortsatt arbeid. Nå har jobben blitt å hjelpe de mange selskapene som enten må ut av Russland eller restruktureres.

– Jeg går ut fra at vi fortsatt vil ha litt jobb å gjøre. Men det kan også ta slutt når som helst, sier Hahl.