DRAPSDØMT: Snart ti år etter drapet lever den 31 år gamle kvinnen igjen ett fritt liv. Foto: FACEBOOK / FACEBOOK

Ble dømt til psykisk helsevern etter drap: Nå er «Vampyrkvinnen» fri igjen

Den svenske 31-åringen fikk tilnavnet fordi hun delte bilder av seg selv der hun poserte med store kniver i vampyrutstyr.

For snart ti år drepte hun en 24 år gammel småbarnsfar med en morakniv hjemme på sitt eget baderom.

Kvinnen ble dømt til det som tilsvarer tvunget psykisk helsevern i Norge. Hun ble lagt inn på Karsuddens rettspsykiatriske anstalt, men nå anses hun som frisk og en domstol i Sverige har besluttet at behandlingen skal avsluttes.

Retten mener at det ikke lenger er fare for at hun på nytt skal begå alvorlig kriminalitet.

Jobb, hus og kjæledyr

«Hun misbruker ingen preparater og har ikke drukket alkohol på flere år. Hun har en stabil livssituasjon og bor sammen med sin kjæreste og husdyr i et hus. Hun har jobbet i lengre tid og de siste årene har hun arbeidet på et nytt sted som hun trives med», heter det i avgjørelsen.

Kvinnen ringte selv til sin far etter at hun hadde begått drapet i februar 2010. Politiet og ambulansen som kom til stedet etter kort tid ble møtt av et makabert syn.

Ifølge Aftonbladet var badekaret innsmurt i blod og på gulvet lå det en død mann. Ifølge rettsmedisinerne var han påført 25 ulike skader, deriblant flere dødelig knivstikk i halsen, hjertet og en lunge.

DRAPSVÅPENET: Denne blodige morakniven ble funnet i vasken på badet til kvinnen. Foto: POLITIET

Til politiet og i retten fortalte den da 22 år gamle kvinnen at hun hadde blitt redd for mannen, som var en venn som bodde hos henne. Hun hadde fryktet at hun selv skulle bli drept da hun i beruset tilstand hørte at han skramlet med kniver på kjøkkenet mens hun selv befant seg i stuen.

«Vampyrkvinnen» hevdet at hun ikke husket selve gjerningen, men kun enkelte glimt.

Forlovet med drapsmann

Retten mente at hendelsesforløpet neppe hadde vært spesielt kortvarig og at kvinnen må ha blitt klar over at mannen var ubevæpnet.

Til tross for dette mener retten at kvinnen helt mistet besinnelsen og fortsatte å stikke mannen. Hun ble dømt for drap, men retten konstaterte at hun var psykisk syk og derfor ikke kunne straffes med fengsel.

Før drapet hadde hun lagt ut truende meldinger og bilder av seg selv på sin egen blogg. Der poserte hun blant annet som vampyr, med blodige lepper og motorsag.

Samtidig skrev hun at hun skulle skjære hodet av folk på Stockholms T-bane.

I 2012 fikk «Vampyrkvinnen» på nytt oppmerksomhet da det ble kjent at hun hadde forlovet seg med en svenske i 2011 ble dømt for å ha drept sin kjæreste og spist av kroppen i november 2010.

Publisert: 23.12.19 kl. 02:53

