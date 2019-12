PØLSEORM: Dette dyret har passende nok fått kallenavnet «penisfisk». Foto: Kate Montana, iNaturalist Creative Commons

Strand i California oversvømt av «penisfisker»

Turgåere fikk seg litt av et syn etter at uværet hadde herjet på stranden forrige uke.

Etter en rekke vinterstormer i nordlige California har tusenvis av rosa penislignende skapninger dukket opp på Drake’s Beach.

Ifølge naturmagasinet Bay Nature er det arten Urechis unicinctus – som passende nok har fått kallenavnet penisfisk – som er vasket opp på stranden.

«Penisfisken» er en underart av echiurider, som er en gruppe virvelløse dyr, ofte kalt pølseormer på norsk.

Bor under sanden

Ifølge Bay Nature er disse dyrene faktisk nokså vanlige langs vestkysten av USA, men de tilbringer hele livet sitt langt under sanden i små U-formede tunneler.

Dyrene kan bli opp mot 30 centimeter lange, og lever av detritus.

I flere asiatiske land er det mulig å få kjøpt «penisfisken» til matlaging.

Kom opp på grunn av uværet

Det er svært sjeldent at mennesker på stranden ser disse dyrene, da de som nevnt lever et godt stykke nedi sanden.

De nylige stormene i delstaten førte imidlertid med seg såpass sterke bølger at flere lag med sand ble vasket vekk fra stranden. Dermed kom «penisfiskene» opp på bakken, ifølge Bay Nature.

– Neste gang du går på stranda, bare tenk på at det ligger hundrevis av 25 centimeter lange rosa pølser som åler seg rundt rett under sanden, skriver magasinet med et smil.

