HOLDER FASADEN: Kim Jong-un smilte til kamera da han besøkte en gjødselfabrikk i sørlige Pyongan i begynnelsen av mai. Foto: KCNA

Disse landene hevder coronaviruset ikke har kommet til dem

Null smittede og ingen døde. Det er det Nord-Korea og Turkmenistan rapporterer om.

I de aller fleste land har coronapandemien blitt godt merket, men det finnes noen unntak. Seks land skiller seg ut med null smittede og null døde per lørdag.

Det er stillehavsnasjonene Vanuatu, Nauru, Tonga og Salomonøyene. Dette er isolerte øystater. De to andre landene er Nord-Korea, som deler grense med Sør-Korea og Kina, og Turkmenistan i Sentral-Asia.

De to sistnevnte er totalitære ettpartistater hvor mediene er kontrollert av de mektige lederne Kim Jong-un og Gurbanguly Berdymukhammedov.

Stengte grensene til Kina

Selv om det hevdes at coronapandemien ikke har kommet til disse lukkede landene, kan man utlede en del av det som skrives i avisene, sier professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov.

– Hvis man tror på nordkoreanske medier, ble omkring 10.000 mennesker isolert en periode, i tillegg til 350 utlendinger. Nå er de fleste av dem sluppet ut, sier han.

– Det man kan forstå fra dette og fra opplysningene man får fra avhoppernes familier, er at det var en god del smittede fordi Nord-Korea har et intenst handelsforhold med Kina, fortsetter han.

SJEKKER: Myndighetene tar temperaturen på en rekke studenter med ansiktsmasker i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang i april. Foto: Jon Chol Jin / AP

Nord-Korea stengte raskt grensene etter at coronaviruset ble påvist i nabolandet Kina.

– De som prøvde å fortsette å smugle varer ble ifølge visse opplysninger henrettet. De som var mistenkt smittet, ble umiddelbart satt i karantene. Det ser ut som om det har virket, at de klarte det, sier Tikhonov.

Mangler respiratorer

Han mener Nord-Koreas helsesektor i liten grad er skikket til å behandle alvorlig coronasyke, selv om landet har flere leger per innbygger enn USA og Frankrike.

– I provinsene finnes det mest sannsynlig ikke respiratorer, så da er det lite de kan gjøre. De fleste provinssykehusene mangler også smertestillende. Dette må smugles inn fra Kina, sier han.

– Tror du vi noen gang får vite omfanget av pandemien i landet?

– Vi får vite det om kanskje 40–50 år, når forskerne får tilgang til arkivene. Da er det ikke lenger noen som interesserer seg.

STOR STÅHEI: Turkmenske soldater står tett i tett i Ashgabat for å markere 75-årsdagen for at Den røde armé slo nazistene under 2. verdenskrig. Foto: AP

Nektet WHO-delegasjon

At Nord-Korea tidvis er fullstendig lukket, er kjent for mange. Det sentralasiatiske landet Turkmenistan er imidlertid mindre omtalt. Her styrer Gurbanguly Berdymukhammedov med jernhånd.

– Det er vanskelig å bedømme hvor mange smittede som finnes fordi landet fullstendig mangler transparens. De nektet også WHO-delegasjonen å komme til landet, noe som for meg tyder på at de har smittede, sier NUPI-forsker Roman Vakulchuk til VG.

Han tror likevel ikke det er mange smittede i Turkmenistan.

– Det ankommer bare et par fly om dagen. Dermed kan et utbrudd begrenses.

Om antallet smittede blir høyt, tror Vakulchuk at Berdymukhammedov vil innrømme dette for å få internasjonal bistand. Han tror ikke landets helsevesen er utrustet til å håndtere et stort utbrudd.

– De har definitivt kapasitet til grunnleggende behandling, så de vil klare få smittede. Det vil helsesystemet tåle, men hvis antall smittede øker vil de ha begrenset kapasitet. De mangler medisinsk utstyr, sier NUPI-forskeren.

TOTALITÆR: Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhammedov var i Italia på statsbesøk i november i fjor. Foto: Riccardo Antimiani / ANSA

Publisert: 25.05.20 kl. 03:44

