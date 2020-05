ANGREP: En demonstrant angrep CNN-bygningen ble angrepet natt til lørdag i Atlanta. Foto: Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution

CNNs hovedkontor angrepet

Demonstranter har natt til lørdag angrepet CNNs hovedkontor i Atlanta i delstaten Georgia. Politiet har sperret av området, og hindrer at demonstrantene kommer seg inn i bygningen.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge CNN skal minst en politimann har blitt stukket med en gjenstand. I tillegg er dører og vinduer knust, det er kastet røykbomber og skutt fyrverkeri inn i bygningen. Så langt skal én person være arrestert.

Det er ikke kjent hvorfor demonstrantene angrep CNN.

– Det jeg ser foregå i Atlantas gater er ikke Atlanta. Dette er ikke en protest. Dette er ikke i ånden til Martin Luther King. Dette er kaos, sier byens ordfører Keisha Lance Bottoms.

CNN formidlet lørdag morgen at demonstrasjonene trolig skyldes at folk reagerer på behandlingen av avdøde Georg Floyd, ikke bare på selve handlingen:

Det blir fremholdt at Floyd hadde håndjern og at det overhodet ikke var behov for å utsette han for vold.

Spredt seg til flere byer

Like før klokken 04.30 norsk tid opplyser CNN at protestene rundt hovedkontoret har begynt å roe seg.

Dette er fjerde dag med demonstrasjoner i USA etter at George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis. Demonstrasjonene har spredt seg til en rekke storbyer i USA.

Den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til avdøde George Floyd, er arrestert, siktet for uaktsomt drap.

Politimannen var en av fire politibetjenter som søndag deltok i arrestasjonen av George Floyd (46), som senere døde av skadene han ble påført.

Noen av demonstrasjonene kan også skyldes siktelsen. Floyds familie vil ha overlagt drap som siktelse og i følge CNN er det en viktig årsak til nattens nye demontrasjoner.

CNN har tidligere fortalt at politiet i Minneapolis hadde registrert 18 klager på politibetjent Chauvin, før han knelte på Floyds hals. To av de tre andre betjentene som var med på å arrestere Floyd, hadde ingen klager mot seg.

Chauvin er siktet for «third-degree murder», som på norsk er det samme som uaktsomt drap.

På CNNs nyhetsendinger blir drapet kalt en ren henrettelse og det blir utdypet at Floyd ble drept over en periode på åtte-ni minutter - med håndjern.

Publisert: 30.05.20 kl. 07:39 Oppdatert: 30.05.20 kl. 07:52

Fra andre aviser