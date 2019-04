USIKKER FREMTID: Helen og barna Kerlis (3), Ruth (5), Abner (8) og Rebeca (10) er på sitt livs reise. De er i Pamplona, Colombia, og skal helt til Peru. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun dro fra Venezuela med fire barn: - Alt har blitt verre. Det er fryktelig

PAMPLONA, COLOMBIA (VG) Alenemoren Helen Calzadilla hadde ikke lenger råd til barnehager og skoler i Venezuela. Nå har hun strandet, blakk, i colombianske Pamplona.

Helen og barna Kerlis (3), Ruth (5), Abner (8) og Rebeca (10) er på sitt livs reise. De skal til Peru, 3500 kilometer fra den venezuelanske grensen i Cucuta.

Foreløpig er de bare kommet til fjellbyen Pamplona, rundt 2350 meter over havet, etter å ha gått i dagevis.

De har flere uker igjen av reisen. Nå er Helen på jakt etter penger til bussbilletter til det neste planlagte stoppestedet som er Bucaramanga 12 mil unna.

Hun har gått tom for penger.

– Barnas føtter er ille, fordi de har gått så langt, sier Helen.

FÅR NUMMER: Tre år gamle Kerlis er nummer ti i køen av dem som skal få lunsj. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun ber Kerlis og Ruth om vise frem de gnagsårene. De er lett å få øye på, i sandalene som de to reiser i.

De hverken gråter eller klager. Men de er slitne.

– Barna har oppført seg veldig bra. Denne reisen er et offer vi gjør sammen. Jeg hadde muligheten til å etterlate dem i Venezuela , hos min far, men jeg klarte det simpelthen ikke. Jeg vil aldri skilles fra mine egne barn, sier Helen Calzadilla.

Millioner har rømt

Hun har to av dem på fanget mens hun snakker med VG.

Treåringen viser frem et ti-tall hun har fått skrevet inn på hånden med rød tusj. Det betyr hun er nummer ti i køen for å få mat på det private flyktningmottaket hvor familien får noen timers etterlengtet hvile.

Helen Calzadilla forteller om en fortvilet situasjon inne i kriserammede Venezuela. Rundt to millioner har rømt landet bare siden 2015, under den nåværende presidenten Nicolás Maduro.

Helen forklarer at økonomi er årsaken til at hun forlot huset og hjemlandet sitt.

Ranet på veien

Hun hadde fast jobb, men den betalte så dårlig at hun ikke lenger hadde råd til regningene.

– Barna måtte slutte på skolen fordi jeg ikke hadde råd til det lenger. Jeg måtte betale for skoleutstyr og uniformer, og lærerne spurte hele tiden om jeg kunne bidra med mer penger. Men jeg hadde jo nesten ingenting selv, sier Helen.

Søsteren hennes forlot Venezuela for to år siden. Mammaen for seks måneder siden. Begge kom seg til Peru. Helen forteller at det er svært vanskelig å få skyss langs veien, fordi mange bilister er blitt ranet av venezuelanske migranter.

– Barna går stort sett selv. Jeg er nødt til å bære ryggsekken og bagene vi har med oss, sier Helen.

Alt hun hadde med seg ut av Venezuela, var en pakke med brød. Hun har vært heldig som har fått mat og drikke av colombianere underveis. Men nå er det slutt.

Hun trenger 160.000 colombianske pesos – rundt 450 kroner – for de fem bussbillettene som vil ta familien videre til storbyen Bucaramanga.

Å gå videre, er ikke et alternativ. I det fryktede fjellpasset «La Nevera» etter Pamplona blir det iskaldt og hun har ikke pakket varme klær.

VENTETID: Helen og barna Kerlis (3), Ruth (5), Abner (8) og Rebeca (10) venter på å bli servert lunsj. De forlot Venezuela med en pakke med brød. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selv om de skulle komme seg helt til Peru, håper hun en dag å returnere til Venezuela. Men som de aller fleste migranter, tenker hun ikke så mye på den politiske situasjonen i hjemlandet. Hun tenker på at barna må ha mat, et sted å sove og penger til den neste etappen.

– Det er fryktelig

– Helt ærlig, jeg har ingen sterke meninger om politikk. Men det jeg kan si er at ting i Venezuela er ille. De prøver å skjule det, men i realiteten har alt blitt verre. Det er fryktelig, sier firebarnsmoren.

Inne på kjøkkenet i et av de private flyktningmottakene står 20 år gamle Maria Rivas over grytene. Hun forlot barna sine i Venezuela for å skaffe seg en jobb og sende penger hjem. Hun har vært borte fra barna og ektemannen i fem måneder.

– Hele situasjonen i Venezuela er bare fortvilende, spesielt når man er mor og bare ønsker å gi barna sine mat, sier Rivas.

Kokkejobben i Pamplona betaler ikke godt nok til at hun kan få sendt noe særlig hjem. Samtidig er det tilfredsstillende å hjelpe sine landsmenn, forteller hun.

Da vi begynner å snakke om den politiske situasjonen i Venezuela, smiler hun skjevt.

– Maduro er unevnelig, sier Rivas kort.

Så vender hun tilbake til matlagingen.

Publisert: 28.04.19 kl. 13:01