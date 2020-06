OFTE I MEDIENE: «Skandiamannen» lot seg intervjue flere ganger om drapet på Olof Palme, og hevdet alltid at han kom til åstedet rett etter ugjerningen var begått. Foto: Weine Lexius/TT

Onsdag kan svenskene få svar på Palme-gåten: Var «Skandiamannen» drapsmann eller vitne?

To hovedspor peker seg ut før etterforskerne onsdag morgen vil legge frem det som skal være en løsning på den 34 år gamle drapsgåten: Sør-Afrika-sporet og «Skandiamannen».

Etterforskningen etter drapet på Sveriges statsminister Olof Palme midt i Stockholm i 1986 har kostet millioner av kroner, og uendelige hyllemeter med saksdokumenter er arkivert.

Onsdag kan sjefetterforsker Krister Petersson komme med et svar på drapsgåten som svenskene kan slå seg til ro med.

Den ene teorien etter den andre har blitt diskutert, forkastet og dratt frem igjen. De fleste med utgangspunktet i motiv: Hvem har villet ta livet av Sveriges frittalende og ikke sjeldent kontroversielle statsminister? Iran, India, KGB, PKK, stockholmspolitiet.

Teorier finnes om alle og flere til, men problemet er å finne noen direkte tilknytning til åstedet der Palme ble drept.

Sør-Afrika-sporet og «Skandiamannen» er sporene det vært spekulert mest rundt det siste halvåret etter sjefetterforskerens uttalelser om oppklaring.

Apartheid-regimets mesterspion til VG: Vi drepte aldri statsledere, bare ANC-terrorister

ÅSTEDET: Olof Palme ble skutt og drept i krysset Sveavägen/Tunnelgatan midt i Stockholm sentrum. Foto: TT News Agency

Den sørafrikanske etterretningsagenten Craig Williamson (71) har flere ganger blitt pekt ut som mannen som planla og organiserte drapet på Olof Palme. Timer før det er varslet en avsløring i saken, avviser han imidlertid blankt å ha medvirket til drapet.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke hadde noe med drapet på statsminister Palme å gjøre, sier han til VG på telefonen fra Johannesburg i Sør-Afrika.

«Skandiamannen»

I motsetning til alle andre spor er det kun i tilfellet «Skandiamannen» at man med hundre prosent sikkerhet kan plassere ham på eller svært nær åstedet den 28. februar 1986.

Kom han dit og forsøkte å gjenopplive Olof Palme, eller skjøt han statsministeren ned med kaldt blod?

Mannen, som var 52 år gammel da Palme ble myrdet, kan aldri igjen konfronteres, han døde nemlig i år 2000.

Svensk diplomat fikk navnet på mulig Palme-morder: – Han er i live

Hvordan vet vi at han var ved åstedet? Jo, han stemplet ut fra jobben sin i Skandiahuset kort tid før Palme ble drept. Skandiahuset ligger 50 meter fra åstedet der den svenske statsministeren ble myrdet klokken 23.21. Dette er samme klokkeslett som han selv sier han stemplet ut fra jobb.

Les på VG+: Utpekes som Palmes morder: Hvem var den mystiske «Skandiamannen»?

Korrekt utstemplingstidspunkt er 23.20, men ifølge sikkerhetspersonalet på Skandiahuset gikk klokken ett minutt for fort, skriver Expressen. Uansett: «Skandiamannen» forlot jobben ett eller to minutter før, og var på stedet i «god tid» til å være gjerningsmannen.

DØMT OG FRIKJENT: Christer Pettersson er den eneste som har blitt dømt for drapet på Olof Palme, men ble frikjent i en høyere rettsinstans i Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Vitnebeskrivelsene

«Skandiamannen» sier han kom til stedet rett etter drapet, og at han hjalp til med gjenopplivingsforsøk, noe han blant annet hevdet i et intervju med Aftenposten 3. mars 1986.

Det er det ingen andre vitner som kan bekrefte. Dagen etter drapet går politiet ut med en beskrivelse av den mistenkte gjerningsmannen: Mann i 35–40 årsalderen, kledd i en mørk frakk med et hodeplagg med ørelapper.

Den beskrivelsen lignet såpass på hvordan han selv så ut drapskvelden at «Skandiamannen» ringte politiet kort tid etter pressekonferansen, for å fortelle at han hadde blitt forvekslet med drapsmannen. Altså: Ingen beskrivelser av ham på åstedet etterpå, men beskrivelser av en som ligner ham.

Våpenhandler-venn

At en helt vanlig mann uten noe som helst kriminelt rulleblad, og som ikke er våpenkyndig skal skyte statsministeren med kaldt blod høres usannsynlig ut. I boken «Den osannolika mördaren» fra 2018 kommer det imidlertid frem at «Skandiamannen» har vært medlem av en pistolklubb, noe som frem til da ikke var kjent.

Der ble det også kjent at 52-åringens beste venn var en stor våpensamler som hadde flere våpen av typen som har blitt knyttet til drapet. Tirsdag avslørte Expressen at denne vennen også befant seg i Stockholm sentrum drapskvelden, noe som bekreftes av hans egen datter. Det er imidlertid ikke bevist at han møtte «Skandiamannen» den aktuelle kvelden.

Les også: Nye detaljer om «Skandiamannen»

Hva taler mot?

«Skandiamannen» stemplet altså ut fra jobb rett før drapet. Han var innom resepsjonen og slo av en prat med resepsjonistene før han forlot bygningen, som han alltid pleide å gjøre.

Ville en person som innen minutter skal ta livet av landets statsminister oppføre seg sånn? Og hvordan klarer «Skandiamannen» i så fall å skjule våpenet? Han bar riktignok på en håndledds-veske, men det er ikke på det rene om en revolver får plass i denne. Hvor har han fått våpenet fra, et våpen ingen har visst om, og hvor har han oppbevart det?

les også SVT: Lette etter våpenspor i «Skandiamannens» gamle villa

Faktumet at Olof Palme ikke valgte å ha med seg livvakter ut på byen en fredagskveld ble skjebnesvangert, og har vært mye diskutert i årene som fulgte. Kinoturen med sønnen Mårten og hans kjæreste var også planlagt ad hoc.

Så hvordan skal «Skandiamannen» ha kunne planlagt et attentat? Et slumptreff? Da er Olof Palme sannsynligvis verdens mest uheldige mann. «Skandiamannen» skal ha vært ute fra arbeidsstedet tidligere på kvelden, og kan ha observert Palme ved kinoen, og planlagt drapet fra det øyeblikk. Men er det troverdig?

Motiv

«Skandiamannen» tilhørte høyresiden i svensk politikk og var tidligere medlem av Høyres søsterparti Moderaterna. Men han var aldri noen uttalt «Palme-hater», som det fantes mange av i Sverige på den tiden.

Ingen kriminell bakgrunn

«Skandiamannen» hadde aldri vært dømt for noe, og ingen har rapportert om voldelig atferd tidligere. En helt vanlig mann bosatt i et av Stockholms villaområder, kan han ha båret på hemmeligheter ingen visste om?

Publisert: 10.06.20 kl. 05:32

