FORSVANT: Madeleine McCann forsvant fra Playa da Luz. Foto: LUIS FORRA / LUSA

Tysk påtalemyndighet: Mener å ha bevis for at Maddie er død

Tysk påtalemyndighet mener å ha bevis for at Madeleine McCann er død og at den mistenkte 43-åringen har begått gjerningen.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Sky News, som har snakket med Hans Christian Wolter hos den tyske påtalemyndigheten.

– Vi har ingen informasjon om at hun er i live. Alle indikasjoner vi har, som jeg ikke kan fortelle om, peker i retning av at Madeleine er død. Det er ting vi ikke kan snakke om, som taler for at Madeleine er død, selv om vi ikke har funnet liket, sier Wolter.

Wolter vil ikke gå nærmere inn på hvilke bevis politiet har.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke nok bevis for å prøve saken for retten, men vi har noe bevis for at den mistenkte har begått gjerningen, sier han.

Wolter understreker at politiet går ut fra at hun er død, men også mangler nok bevis for ransakelsesordre mot den mistenkte. Han etterlyser mer informasjon fra turister som var i området om hvor den mistenkte, som er navngitt som Christian B., bodde på tidspunktet Madeleine forsvant for å gjøre søk etter liket.

Torsdag gikk tysk politi ut med at de går ut fra at Madeilene er død og etterlyste to biler de mener kan ha blitt brukt i drapet.











ETTERLYSER VITNER: Politiet har frigitt flere bilder av den mistenktes bolig og biler i Portugal i håp om at flere vitner vil melde seg.

Etterforskes for andre forsvinninger

Politiet etterforsker en 43 år gammel mann, som nå er mistenkt for drap. Han er dømt for flere seksuelle overgrep mot barn og bodde i samme området som Maddie forsvant fra for 13 år siden.

Den mistenkte 43-åringen, som i tyske medier er identifisert som Christian B., er allerede i varetekt for et annet forhold, ifølge politiets pressemelding. Ifølge det tyske nyhetsbyrået sitter han varetektsfengslet i Kiel.

43-åringen bodde mer eller mindre i Algarve mellom 1995 og 2007. I flere år bodde han i et hus mellom Lagos og Praia da Luz.

Madeleine var nesten fire år da hun forsvant fra ferieleiligheten hun lå og sov imens foreldrene spiste middag med venner rett i nærheten. Forsvinningen skjedde fra feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve-regionen i sørlige Portugal for 13 år siden.

Påtalemyndigheten mener også at den mistenkte 43-åringen kan ha flere ofre og ber personer som ennå ikke har anmeldt om å gjøre det.

Ifølge flere tyske medier etterforsker Christian B. nå også for flere uløste forsvinningssaker, blant annet seks år gamle, tyske Rene Hasse, som forsvant på stranden under en ferie i Algarve i Portugal.

En talsperson for politiet har også bekreftet til The Guardian at politiet nå etterforsker en mulig sammenheng mellom Madeleines forsvinning og forsvinningen av Inga Gehricke i Tyskland in 2015.

Publisert: 08.06.20 kl. 21:40 Oppdatert: 08.06.20 kl. 21:58

