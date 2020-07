BUNDET: Mannen som ble funnet hadde begge hendene bundet bak ryggen Foto: Infra Archaeology

Mulig drapsoffer fra jernalderen funnet utenfor London

Mannen ble funnet med begge hendene bundet fast og levde trolig i jernalderen, mener britiske arkeologer.

Funnet overrasket arkeologen Rachel Wood, som forteller at det er vanskelig å finne nøyaktig dødsårsak, men «at det er ikke så mange måter man havner i jorden på med ansiktet ned og hendene bundet på ryggen».

– Vi håper våre eksperter på ben og skjellet vil være i stand til å belyse dette potensielt grusomme dødsfallet, sier hun i en pressemelding.

Den spesielle posituren som skjelettet ble funnet i, kan indikere at mannen kan ha blitt drept, skriver de videre.

SMYKKE: Arkiologene fant også en gullmynt under utgravningen. Foto: Infra Archaeology

Skjelettet ble funnet under et graveprosjekt i forbindelse med byggingen av en jernbanelinje i Buckinghamshire, rundt en time utenfor London i England.

Forskerne skal ha gjort flere arkeologiske funn i området, og mener å kunne avdekke at det har vært menneskelig aktivitet her så langt tilbake som år 2000 f.vt.

– Vi visste allerede at Buckinghamshire er rik på arkeologi, men å komme over et slikt funn som viser menneskelig aktivitet fra 4000 år tilbake i tid, kom som et sjokk for oss.

De fant også smykker, mynter og et begravelsesmonument som visstnok skal ha blitt brukt av mennesker med høyere status.

Arkeologene mener nå at funnene kan være en fin måte å belyse nye sider ved den britiske historien.

– Funnene våre vil blir delt med lokalsamfunnet gjennom virtuelle foredrag og i en kommende BBC-dokumentar, sier Wood.

Det er ikke lenge siden England hadde et annet stort arkeologisk funn: En to kilometer bred sirkel bestående av 20 underganger, eller groper, som hver er mer enn fem meter dype og ti meter brede ble i juni funnet av britiske arkeologer.

Funnet ble gjort ved det sagnomsuste Stonehenge i England, og konstruksjonen skal være omtrent 4500 år gamle.

– Dette er et enestående funn som har stor betydning i Storbritannia, sa Vincent Gaffney, ledende arkeolog på prosjektet, til The Guardian i juni.

Forskerne beskriver det som det største forhistoriske konstruksjonen som noen gang har blitt funnet i England.

Publisert: 12.07.20 kl. 02:28

