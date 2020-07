POSITIVE: De aller fleste ser kvinnelige prester som noe positivt, tror Jennie. Alle tre prestene i hennes menighet er kvinner. Foto: Sofia Arman

Sverige har flere kvinnelige enn mannlige prester

60 år etter at den første kvinnelige presten ble ordinert, er det nå flere kvinnelige prester i Sverige enn det er mannlige. Likevel tjener de mindre enn mennene.

Tall fra den svenske kirkens arbeidsgiverorganisasjon Skao viser at det nå er flest kvinnelige prester i den svenske kirken. Per i dag er 50,1 % kvinner som er prester i Sverige.

– Man har jo spådd at dette skulle bli tilfellet, men man tenkte seg at det skulle ta mye mer tid. Det er gledelig at det har tatt kortere tid, sier Jennie Högberg, prest i Frustuna menighet i Gnesta til VG.

I 1990 estimerte den Svenske Kirken at kvinner ikke ville utgjøre halvparten av presteskapet før i 2090. Det skulle vise seg å ta 70 år kortere tid enn forventet.

Men, til tross for milepælen tjener mannlige prester i snitt mer enn kvinner.

Saken ble først omtalt i Kyrkans Tidning.

Blir overasket

– Mens jeg studerte var vi alltid flere kvinner. På min skole, i 2018, var det 150 kvinner og 80 menn.

Utviklingen har skjedd på svært kort tid, mener Högberg, som for to år siden ble ordinert til prest. Overvekten av kvinnelige prester stemmer godt overens med at teologiutdanningen nå er kvinnedominert.

I Frustuna menighet er alle de tre prestene i menigheten kvinner.

– Jeg får jo iblant kommentarer på dette – alle liker det jo ikke.

– Hvorfor er de skeptiske, tror du?

– Jeg tror det handler dels om at man ønsker en jevnere kjønnsfordeling i kirken, men det kan også være personer som ikke godtar kvinnelige prester. Men, de kommer jo ikke til vår menighet.

OVERVEKT AV KVINNER: Jennie Högberg tror den typiske «presterollen» er i ferd med å endre seg. Foto: Privat

Högerberg har også møtt personer som ikke vil snakke med henne i det hele tatt fordi hun er kvinnelig prest.

– De aller fleste synes heldigvis at det bare er bra. Når jeg møter personer i forbindelse med bryllup, dåp eller begravelser, er det mange som sier: Så kult med en kvinnelig prest! De ser det som noe positivt.

– Men, iblant blir jeg overrasket over at de blir så overrasket. At det burde vært en større selvfølge, sier Högerberg.

Sverige var før Norge

Den Svenske Kirken har tillatt kvinnelige prester siden 1958. De første kvinnelige prestene ble ordinert i 1960.

Året etter, i 1961, ordinerte Norge sin første kvinnelige prest: Ingrid Bjørkås.

I 2016 var cirka 30 prosent av Den norske kirkes prester kvinner.

Domprost i Nidaros, Ragnhild Jepsen, tror ikke Norge er helt som Sverige hva gjelder likevekt av prester i dag. Hun påpeker likevel at det er mangfold som er det viktigste i et godt presteskap.

– Jeg håper at mangfoldet blant prester i Norge skal være et naturlig og godt mangfold, også i tida som kommer. Jeg tror kirken vår trenger begge deler, sier Jepsen til VG.

VIL INKLUDERE ALLE: Domprost Ragnhild Jepsen tror at et mangfoldig kirkesamfunn som har plass til alle er svært viktig fremover. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Fordelingen er derimot lik mellom kjønnene når det kommer til biskopene – seks kvinner og seks menn.

– I noen deler av Norge er det fint og lett å være prest, og så tror jeg at det i noen geografiske områder er det kanskje ikke så sterk tradisjon for å ha kvinnelige prester, slik at de som kommer dit må drive litt mer nybrottsarbeid for at de skal bli akseptert.

– Er man i ferd med å endre den typiske presterollen?

– Ja, det tror jeg. I stedet for å gjøre dette til et spørsmål om kjønn, så er det viktig at kirken skal speile mangfoldet av ens medlemmer.

Lønnsforskjeller

Til tross for at kvinnene er i overtall i Sverige, tjener de mannlige prestene i snitt mer enn det kvinner gjør. Lønnsforskjellen er i gjennomsnitt 2.200 svenske kroner per måned i mennenes favør, ifølge kirkens avis, Kyrkans Tidning.

89 % av diakonene i den svenske kirken er kvinner. Disse tjener i snitt 800 kr mer enn menn i måneden. En diakon er kirkens sosialarbeider, og er ofte utdannet sosionom.

IKKE HELT LIKEVEKT: I Norge er det flere mannlige prester enn menn. Domprost i Nidaros kirke tror likevel at mangfold er like viktig som kjønn for å kunne speile medlemmene i kirken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det finnes et hierarkisk perspektiv i det her. Bare 37 prosent av kyrkohedene er kvinner, sier Erik Gyll, gruppeleder for metodeutvikling ved kirkekontoret til Kyrkans Tidning.

I Sverige er «kyrkoheden» – sognepresten – lederen i menigheter. Stillingen tilsvarer på mange måter en norsk prost.

– Selv om vi har kommet langt, er det et maktaspekt som er basert på kjønn, og så lenge det er en skjevhet, må vi fortsette å jobbe med det. Likestilling handler til syvende og sist om verdighet, sier Gyll til Kyrkans Tidning.

Ville bli «svært ulykkelige»

Frida Mannerfelt har sammen med Alexander Maurits forsket på de første kvinnelige prestene i Sverige.

– I Sverige ble spørsmålet om man skulle åpne opp for kvinnelige prester debattert lenge. Det var et forslag om å åpne embetet i begynnelsen av 1900-tallet, men det ble stemt ned. Det var ulike teologiske og praktiske grunner til dette, ett av dem at det ikke var noen kvinner som ville, sier Mannerfelt til VG.

I debatten fantes også et annet argument: Erkebiskopen mente rett og slett at kvinner ville bli «svært ulykkelige» i jobben som prest, forteller Mannerfelt, fordi menigheten ikke kom til å ansette kvinner og jobben ikke kunne kombineres med familieliv.

Først i 1958 ble presteembetet åpnet for kvinner.

– Det er fantastisk hvor fort det har gått. I 1970 var de 54 kvinnelige prester, i 1977 var det 220. Så det har virkelig økt raskt, sier Mannerfelt.

Publisert: 27.07.20 kl. 23:02

