Medier: EU vil åpne yttergrensen, men holde USA ute

EU er nær ved å godkjenne en liste over land som slipper inn når yttergrensene gjenåpnes etter tre måneder 1. juli.

Restriksjonene kan bli fjernet for nærmere 20 land, blant dem Sør-Korea og New Zealand, som oppfyller kriteriene som er satt for land med lav coronasmitte. Kriteriene omfatter blant annet antall nye smittetilfeller, om trenden er stabil eller minkende, og om landenes data er troverdig, skriver NTB/DPA/AFP.

Flere medier har fått tilgang til den foreløpige listen over land EU mener det er trygt nok å åpne grensene for, og skriver at USA ikke står på listen. Ifølge The New York Times vil listen vil bli oppdatert annenhver uke, og det kan derfor være mulig for land som ikke står på den, som USA, å bli lagt til senere.

På listen over land som slipper inn, står Australia, Cuba, Georgia, Japan, Marokko, Rwanda, Thailand, Tunisia, Uruguay og flere land på Balkan, mens reisende fra Canada, Brasil og USA blir utelukket, skriver NTB.

Kina er blant landene som står på listen, men bare med en betingelse om at Kina åpner for EU-borgere. Russland står på listen over land som ikke slipper inn.

Enigheten som ble oppnådd fredag av diplomater fra forskjellige EU-land må bekreftes av alle EU-landene. Den baserer seg på en rekke kriterier som er fastsatt etter flere uker med forhandlinger.

Ifølge The New York Times offentliggjøres den endelige listen neste uke.

USA har flest coronasmittetilfeller i verden, med 2 467 658 smittede, ifølge VGs oversikt.

