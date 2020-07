PRESIDENT: Donald Trump taler til unge republikanere i Phoenix, Arizona, 23. juni. Foto: Evan Vucci / AP

Amerikansk høyesterett: Trump må utlevere selvangivelser

Amerikansk høyesterett har påført Donald Trump et sviende nederlag: Presidenten er dømt til å utlevere selvangivelser til New Yorks statsadvokat.

Spørsmålet om Representantenes hus, en av Kongressens to kamre, skal få utlevert selvangivelsene vil ikke Høyesterett ta en stilling til idag. Ifølge Reuters har de i stedet valgt å sende det spørsmålet tilbake til en lavere instans.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, har vært svært ivrige på å få tak i presidentenes finanspapirer.

President Trump hadde påberopt seg immunitet. Han har gjennom flere år nektet å gi fra seg opplysninger om sin private økonomi, og advokatene hans har hevdet at han er immun mot gransking fra Kongressen.

Tidligere har høyesterett stått samlet mot presidenter som har hevdet seg immune når de blir anklaget for å ha gjort noe galt. Et overordnet spørsmål var om presidenten har anledning til å blokkere en stevning fra Kongressen, noe som i så fall ville redusert muligheten Kongressen har til å føre tilsyn over presidentembetet.

Torsdag har Høyesterett bestemt seg, og stemmer 7–2 i favør statsadvokaten i New York. Dermed må Trump gi fra seg informasjon om egne finanser, inkludert selvangivelsen.

Det er til tross for at domstolen har et konservativt flertall, og to av høyesterettsdommerne er oppnevnt av Trump selv.

Vil ha ut selvangivelser

I den ene saken søker flere kongress-komitéer innsyn i Donald Trumps økonomi fra hans regnskapsførere i selskapet Mazars USA og to av hans bankforbindelser.

I den andre søker statsadvokat i New York Cyrus Vance innsyn i de samme regnskapene, men vil også ha ut Trumps skattemeldinger gjennom åtte år.

Det har siden 70-tallet vært tradisjon for at amerikanske presidenter frivillig offentliggjør skattemeldingene sine.

Tilbake i 2014 og 2015, før valgkampen, var også Trump åpen for dette.

– Hvis jeg bestemmer meg for å stille til valg, vil jeg vise frem skattemeldingene, absolutt, sa han i et intervju med den irske TV-kanalen TV3.

Gjennom valgkampen i 2016 opplyste Trump jevnlig at han var under en rutinemessig revisjon, og at han ville vise frem selvangivelsen når denne var over. Men siden den gang har presidenten vært unnvikende om saken, og standpunktet hans har endret seg til at det ikke foreligger noen lov som krever at han offentliggjør tallene.

Selv om statsadvokaten nå vinner frem i høyesterett, betyr ikke det nødvendigvis at amerikanske velgere får innsyn i Donald Trumps privatøkonomi.

INNBLANDET: Stormy Daniels fotografert i 2018, Karen McCougal fotografert i 2010. Foto: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Betalte hysjpenger

Stormy Daniels hevder at hun før presidentvalget i 2016 fikk 130.000 dollar for å holde tett om sin angivelige affære i 2006 med Donald Trump.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen erkjente overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysjpenger til Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal, for å påvirke presidentvalget i 2016.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Benekter affære

President Donald Trump har kalt Cohen en løgner og konsekvent benektet å ha hatt en affære med Stormy Daniels.

Han saksøkte statsadvokaten for å stanse kravet om innsyn i skattemeldingene. men tapte i september. En ankedomstol nektet å behandle saken.

Publisert: 09.07.20 kl. 16:13 Oppdatert: 09.07.20 kl. 16:33

