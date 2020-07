REISELYSTNE: 60 personer fikk leke reise på Songshan flyplass i Taipei torsdag. Foto: ANN WANG / REUTERS

Tilbyr liksom-flyavganger i Taiwan

Reiseglade taiwanere fikk torsdag et lite plaster på såret. Nå kan noen av dem få dra til flyplassen, sjekke inn, gå gjennom passkontrollen og om bord i et fly. Men flyet – det skal ingen steder.

Nå nettopp

Det er flyplassen Songshan i Taipei som tilbyr personer en sjanse til å dra på nesten-reise. Tilbudet startet torsdag, og rundt 60 reiselystne personer stilte opp. Disse 60 ble valgt ut blant rundt 7000 søkere.

Men folk som ikke fikk «reise» torsdag, får flere sjanser i ukene som kommer.

Det var Reuters som først omtalte saken.

60 AV 7000 SØKERE: Det var bare noen få som fikk leke-reise torsdag. Foto: DAVID CHANG / EPA

Tilbudet er en del av et PR-stunt for den taiwanske flyplassen Songshan, for å vise frem de renoverte lokalene og de oppgraderte rutinene for smittevern.

De 60 personene fikk for første gang på lenge oppleve gleden av å reise til flyplassen, sjekke inn, gå gjennom passkontrollen og deretter om bord i flyet.

LETTET IKKE: Deltagerne fikk sitte i flyseter. Men flyet ble stående på stedet hvil. Foto: DAVID CHANG / EPA

Taiwan var raske til å kontrollere grensene sine, og har blitt hyllet for sin strategi i møte med coronaviruset. Til tross for sin geografiske nærhet til Kina, har landet bare registrert 448 smittede, og syv dødsfall som følge av viruset. Landet har en befolkning på 23,8 millioner.

Landet har gradvis åpnet for reise innad i landet, men folk frarådes fortsatt å reise internasjonalt, med mindre det er strengt nødvendig.

Publisert: 03.07.20 kl. 03:26

Les også

Mer om Coronaviruset Taipei Taiwan Smittevern Fly

Fra andre aviser