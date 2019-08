Australias statsminister Scott Morrison møtte onsdag NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Sydney. Foto: Rick Rycroft / TT NYHETSBYRÅN

NATO søker samarbeid for å møte mulig trussel fra Kina

NATO vil samarbeide med New Zealand og Australia for å være best mulig rustet mot en mulig trussel fra Kina.

NTB

Nå nettopp

I NATO-alliansen er det en stigende uro over den økende makten og mulige sikkerhetsrisikoen den asiatiske stormakten representerer. Dette var tema da Stoltenberg møtte statslederne og forsvarsledelsen fra begge landene tirsdag og onsdag.

Onsdag møtte Stoltenberg både Australias statsminister Scott Morrison og underskrev en avtale om tettere samarbeid med forsvarsminister Linda Reynolds.

– Kinas vekst gir muligheter, men også utfordringer. Kina kommer nærmere oss. Det er ikke snakk om at NATO skal bevege seg til denne delen av verden vi befinner oss i nå, men Kina investerer tungt i kritisk viktig infrastruktur i Europa. Vi ser dem i Arktis, vi ser dem i Afrika og vi ser dem øke sitt nærvær i dette området, sier Stoltenberg til NTB, mens han sitter i sin suite på et hotell i Sydney i Australia.

Kinas vekst utfordrer

– Alt dette gjør at vi må se på Kinas vekst med tanke på vår egen sikkerhet. Og vi skal se hvordan vi kan jobbe med et land som Australia i å håndtere konsekvensene for vår sikkerhet i NATO av Kinas vekst, sier Stoltenberg videre.

Han peker også på at Kina stadig kommer nærmere NATO via cyberspace.

Under besøket trekker også NATO-sjefen fram at Russland trakk seg fra INF-avtalen med USA om mellomdistanseraketter. NATO er spesielt skeptisk til det russiske rakettsystemet SSC-8, i Russland kalt 9M729.

Russland har avvist påstandene og hevder på sin side at det er USA som har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter. USA har også blitt kritisert for å ville utplassere raketter i Stillehavsområdet.

Kina har raketter

– USA har respektert INF-avtalen fram til den ble opphevet 2. august. Det vi har sett, er at Kina har utplassert et betydelig antall mellomdistanseraketter og fortsetter å gjøre det, sier Stoltenberg.

Han har snakket med USA forsvarsminister Mark Esper så sent som tirsdag og han sier at en mulig utplassering av raketter i Stillehavsregionen først vil være aktuell etter nærmere samtaler med samarbeidspartene i regionen. Stoltenberg avviser dessuten at en amerikansk utplassering av våpen i regionen vil være i NATO-regi.

Stoltenberg medgir at INF-avtalen kunne ha omfattet flere land, blant annet Kina, slik Russland kritiserte den for. Han er likevel uenig med russerne som brukte det som argument for å si opp hele avtalen.

– Det må ikke være en unnskyldning for å bryte den avtalen vi har. Vi burde heller fått med flere land og gjort den mer omfattende og ambisiøs, sier Stoltenberg.

Publisert: 08.08.19 kl. 07:10

