SUPERTYFON: Svenske Amie Blomquist fra Ystad bor i Ningbo sør for Shanghai og var midt i stormen da den raste i dag tidlig lokal tid. Foto: AFP/Privat

Svenske Amie (26) i supertyfonen: Turde ikke gå ut – regnet kom inn gjennom veggene

Svenske Amie Blomquist (26) lå våken i 14. etasje og hørte stormens herjinger, mens stormen blåste regnet gjennom veggene og inn i leiligheten. Så langt har 18 personer mistet livet.

– Jeg har bodd her i fem år, og opplevde mange tyfoner, men dette er første gang vi har vært redde for å gå ut, forteller 26-åringen til VG.

Hun studerer logistikk i Ningbo sør for Shanghai, et av Kinas mer velstående og moderne distrikter.

Moderne storby

– Hele Ningbo er veldig stort, det bor ni millioner i området, og du kan kjøre i to timer og fortsatt være i Ningbo. Området fremstår som hvilken som helst annen by i verden, vi har T-bane, restauranter og taxi. Men det finnes selvsagt også områder som har eldre bebyggelse og som er dårligere rustet til å tåle en tyfon, hvor bygningsdeler blåser av, sier hun.

Det var såpass voldsomt da det blåste som verst at hun og samboeren flyttet sengen bort fra ytterveggen.

– Vinden kom i voldsomme kast og presset vannet inn gjennom betongveggene. Vi har vannskader. Jeg tror vi sovnet i tretiden.

Da det lysnet av dag, turde de fortsatt ikke gå ut av høyblokken – men tok hunden ned i kjellergarasjen for å gjøre morgentoalettet.

– Men vi har fortsatt strøm. Vi bor halvannen time fra kysten. Der har nok uværet gjort større skade. Men vi får hele tiden oppdateringer, og myndighetene virker godt forberedt og bra organisert, sier hun.

18 omkommet, 14 savnet

Kinesiske myndigheter har erklært rød alarm for supertyfonen Lekima, som traff sørøstre deler av Kina i natt. Tyfonen traff kraftigere enn ventet tidlig lørdag morgen, med orkan på styrke 3 og vindhastighet på over 190 km/t.

18 mennesker er rapportert omkommet og 14 er savnet i Kina etter at tyfonen slo inn, ifølge China Global Television Network.

Det var varslet at værsystemet skulle avta i vindstyrke etter at det feide over Taiwan og Japan torsdag og fredag, men den slo likevel inn over Kina som en supertyfon. Det var sendt ut sterke advarsler om store nedbørsmengder, bølgehøyder og sterke vindkast.

– Vinden har avtatt hos oss nå, men vi kommer fortsatt til å være i utkanten av uværet både i dag og i morgen, sier Amie Blomquist til VG

SES FRA ROMMET: Slik ser supertyfonen ut på bildet fra den amerikanske NASA-satellitten. Den tropiske supertyfonen Lekoma til venstre, med et synlig øye i midten. Til høyre nok en storm – den tropiske stormen Krosa. Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT / NASA EARTH OBSERVATORY

Sør for Shanghai

Da Lekima feide inn over byen Wenling sør for Shanghai tidlig lørdag morgen ble tusenvis av trær meid i bakken, og over én million innbyggere tvunget til å forlate hjemmene sine. Vann og vind har medført at et stort antall husholdninger er uten strøm.

På forhånd var 700 000 innbyggere var evakuert, og av dem var 100 000 plassert i katastrofesentre.

Meteorologene venter at stormen vil fortsette nordover, i et område hvor det bor om lag 1,5 millioner mennesker.

Svenske Ami Blomquist forteller at det har vært mange tyfoner før, men at folk ikke har tatt dem på alvor før.

– Det flyr gjenstander gjennom luften – som har falt av bygninger. Det er farlig å gå ut akkurat nå, sier hun.

– Myndighetene har gått ut med advarsel om at vi skal kjøpe vann og mat, fordi alt kommer til å bli stengt, forteller hun.

Veiene i området er avstengt og kraftig oversvømte, og i enkelte områder står bilene helt under vann.

– Vann lekker inn i byggene og det ligger trær og vrakgods i veiene. I mange bygninger er vannet stengt for at rørene ikke skal bli ødelagt, forteller hun til Expressen.

FARLIG STORM: En arbeider leter etter eiendelene sine på en byggeplass i Wenling, Zheijang-provinsen. Stedet var evakuert før tyfonen slo inn. Foto: JIN YUNGUO / FEATURECHINA

Monsterstorm

Monsterstormen er ventet å bevege seg oppover kysten mot Shanghai, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det er ventet store nedbørsmengder og oversvømmelser der, samt i provinsene Anhui, Fujian, Jiangsu og Zhejiang, der myndighetene har sendt ut varsler om mulig leirskred, jordskred og flom.

EKSTREMT: Folk i Ningho verner seg så godt de kan mot det intense regnet – men gatene var oversvømmet i natt norsk tid. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / X03234

Det er ikke full oversikt over hvor mange som er berørt, men i Zhejiang-provinsen er 300 fly kansellert, mens fergetrafikk og tog er innstilt inntil videre.

I Shanghai er også høyhastighetstoget innstilt, mens 250.000 innbyggere er relokalisert. Mer enn 110.000 innbyggere er installert i midlertidig bolig.

