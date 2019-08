LEKIMA: Tyfonen Lekima tok med seg store bølger til den kinesiske byen Taizhou. Foto: AFP

Rød alarm: Supertyfonen Lekima slår inn over østlige Kina

Kinesiske myndigheter har erklært rød alarm for supertyfonen Lekima, som traff sørøstre deler av Kina i natt. Tyfonen traff kraftigere enn ventet tidlig lørdag morgen, med orkan på styrke 3 og vindhastighet på over 180 km/t.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var egentlig spådd at værsystemet skulle avta i vindstyrke etter at det feide over Taiwan og Japan torsdag og fredag, men det var likevel sendt ut sterke advarsler om store nedbørsmengder, bølgehøyder og sterke vindkast.

SES FRA ROMMET: Slik ser supertyfonen ut på bildet fra den amerikanske NASA-satellitten. Den tropiske supertyfonen Lekoma til venstre, med et synlig øye i midten. Til høyre nok en storm - den tropiske stormen Krosa. Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT / NASA EARTH OBSERVATORY

Da Lekima feide inn over byen Wenling tidlig lørdag morgen ble tusenvis av trær meid i bakken, og over én million innbyggere tvunget til å forlate hjemmene sine. Vann og vind har medført at et stort antall husholdninger er uten strøm.

Monsterstorm

Monsterstormen er ventet å bevege seg oppover kysten mot Shanghai, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det er ventet store nedbørsmengder og oversvømmelser der, samt i provinsene Anhui, Fujian, Jiangsu og Zhejiang, der myndighetene har sendt ut varsler om mulig leirskred, jordskred og flom.

EKSTREMT: Folk i Ningho verner seg så godt de kan mot det intense regnet - men gatene var oversvømmet i natt norsk tid. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / X03234

les også Slik herjet Mangkhut i Hongkong: – Det er den verste tyfonen jeg har sett på mange år

Det er ikke full oversikt over hvor mange som er berørt, men i Zhejiang-provinsen er 300 fly kansellert, mens fergetrafikk og tog er innstilt inntil videre.

I Shanghai er også høyhastighetstoget innstilt, mens 250.000 innbyggere er relokalisert. Mer enn 110.000 innbyggere er installert i midlertidig bolig.

les også Kraftigste tyfon på 25 år feier over Japan

Se fra tyfonen Mangkhut i videovinduet under:

Publisert: 10.08.19 kl. 06:20 Oppdatert: 10.08.19 kl. 07:37

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post