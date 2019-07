«REDD JENTENE»: En student i Mumbai i India har malt «Save the girls» ved siden av en tegning av et jentefoster i ansiktet. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Indiske byer skal holdes under oppsyn: – Null jentefødsler i 132 byer i distriktet er sjokkerende

Selektiv abort av jentebabyer har vært forbudt i India siden 1994. Lokale myndigheter i delstaten Uttarakhand har nå avdekket at 216 gutter – og ingen jenter – ble født i 132 byer løpet av tre måneder.

– Null jentefødsler i 132 byer i distriktet er sjokkerende, sier parlamentsmedlem Gopal Rawat i byen Gangotri.

Lokale myndigheter har nå markert de aktuelle 132 byene med røde flagg og holder dem under oppsyn, skriver avisen Times of India.

– Dette er mistenkelig og har satt fokus på abort av kvinnelige fostre, sier leder for distriktet Ashish Chauhan til avisen.

Han understreker at de foreløpig ikke har beviser for at det er dette som har skjedd, men sier at området i den såkalte røde sonen vil følges opp tett. Familier som finnes skyldig i praksisen, vil også rettsforfølges, lover han.

Statistikken, som altså viser 216 nyfødte gutter og ikke en eneste jente i distriktet på tre måneder, er avdekket i distriktet Uttarkashi, som ligger lengst nord i delstaten Uttarakhand nord landet.

En utredning er nå i gang for å undersøke statistikken i de 132 byene. Myndighetene har allerede tidligere iverksatt en omfattende kampanje, «Beti Bachao Beti Padhao», for å øke bevisstheten og kunnskapen blant folk i området.

I India som helhet har antall menn i forhold til kvinner økt siden 1960-tallet.

Såkalte selektive jenteaborter, basert på fosterdiagnostikk, har vært forbudt i landet siden 1994. Men etter alt å dømme er praksisen likevel utbredt. Ifølge en rapport fra finansdepartementet fra 2018 ble det konstatert at det er et underskudd på 63 millioner jenter og kvinner i India.

Årsaken tilskrives selektive aborter og at gutter blir vist mer omsorg. Fordelingen er skjevest i delstatene Punjab og Haryana, der det er 1.200 gutter per 1.000 jenter under sju år.