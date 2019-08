SKAL VISE SKYTTEREN: Dette bildet fra et overvåkningskamera skal ifølge KTSM 9 News vise en bevæpnet mann gå inn på supermarkedet Walmart ved Cicelo Vista-kjøpesenteret i El Paso.

Minst 15 drept i skyting ved kjøpesenter i El Paso

Minst 15 personer skal være drept etter skyting ved et kjøpesenter i grensebyen El Paso, helt vest i Texas. Bilder fra overvåkningskamera skal vise skytteren gå inn på supermarkedet bevæpnet med en rifle. En mann er pågrepet, ifølge politiet.

Oppdatert nå nettopp

– Skytingen resulterte i mellom 15 og 20 drepte, bekrefter riksadvokaten i Texas, Ken Paxton til CBS News.

Ytterligere 40 personer skal være sendt til sykehus.

Skyteepisoden fant sted ved Cielo Vista- kjøpesenter, som ligger i hovedgaten Gateway Boulevard.

Politiet har ikke gått ut med et offisielt tall på antall omkomne, og tallene varierer. Ifølge NBC News sier flere kilder i politiet at det skal være snakk om 19 drepte.

På en pressekonferanse lørdag kveld norsk tid opplyser politiet at skytingen hovedsakelig fant sted inne på supermarkedet Walmart. Det var 3000 kunder og 100 ansatte inne på kjøpesenteret da skytingen startet.

Gomez forteller at nødsamtalene begynte å komme inn rundt klokken 10 lørdag formiddag. De kom først fra en Walmart-forretning, deretter fra en Gateway-butikk og flere andre forretninger på kjøpesenteret Cielo Vista Mall.

– Vi går nå gjennom bygget og behandler alle som skal være skadet. Vi har et stort åsted, sier talsperson i politiet Robert Gomez.

Minst 22 personer skal ifølge CBS News være innlagt på sykehus, ni av dem kritisk, men i stabil tilstand. En av pasientene skal være fire måneder gammel.

– Vi har pågrepet én person. Jeg har ikke status på den mistenkte, sier polititalsmannen.

AFP meldte tidligere at det var tre personer som var pågrepet etter skytingen, men ifølge politiet er det altså én person som er satt i varetekt.

Overfor CNN bekrefter tre uavhengige kilder at den mistenkte er Patrick Crusius, en 21 år gammel mann fra Allen i Texas, som er pågrepet for skytingen. Også NBC News melder dette.

Viseguvernøren har tidligere bekreftet overfor Fox News at den pågrepne er 21 år gammel.

– På dette tidspunkt har vi utelukket at det er flere gjerningspersoner, sier Gomez.

Han forteller at politiet så langt ikke kjenner til motivet bak gjerningen.

Ifølge polititalsmannen gikk det første meldingene ut på at det skal ha blitt brukt en rifle, men det er foreløpig uklart hva slags våpen som ble brukt.

President Donald Trump uttalte seg lørdag kveld norsk tid om hendelsen.

– Rapportene er veldig ille, mange drepte. Jobber med både statlige og lokale myndigheter, og politiet. Snakket med guvernøren for å gi min fulle støtte fra de føderale myndighetene. Gud være med dere alle, skriver presidenten.

Det er opprettet et krisesenter for de berørte og deres pårørende, opplyser politiet.

De oppfordrer folk til å donere blod.

– Blod trengs umiddelbart. Mange skadede er fraktet til forskjellige sykehus etter kjøpesenter-skytingen, heter det i meldingen fra politiet.

Texas-guvernør Greg Abbott takker alle som hjelper til i den pågående hendelsen. Han skriver på Twitter at han håper tragedien kan ta slutt på raskest og tryggest måte.













VÆPNET: Spesialstyrker med hjelm og våpen.

– Vi er i sjokk over denne tragiske hendelsen på Cicelo Vista-kjøpesenteret i El Paso. Vi ber for ofrene, lokalsamfunnet og våre medarbeidere, og også for mannskapet fra nødetatene. Vi jobber tett med politiet og vil oppdatere så snart det er mulig, skriver Walmart i en uttalelse ifølge NBC News.

NBC skriver på Twitter at den amerikanske presidenten, Donald Trump, har blitt informert om skytingen, og har vært i kontakt med justisminister William Barr og Texas-guvernør Gregory Wayne Abbott.

Vitne: Minst to personer med våpen

Rey Holgin, som skal være et vitne til hendelsen, forteller til CBS News at han skulle til å gå inn på Walmart da han hørte det han beskriver som minst ti skudd.

Han har fortalt han så minst én person, en eldre dame, falle om, men er ikke sikker på om hun ble skutt.

En ansatt på Walmart skal også ha ringt til den lokale nyhetskanalen KTSM 9 News, og fortalt at en mann kom inn i butikken og skjøt rundt seg med en rifle eller et automatvåpen. Opplysningene er ikke bekreftet.

EVAKUERES: Bildet skal vise evakueringen av et kjøpesenter i El Paso, og bevæpnet politi på stedet. Foto: Skjermdump fra Twitter

Ifølge en reporter for Vice News, som er i nærheten av stedet, skal politikeren Veronica Escobar, som er medlem i Representantenes hus og har base i El Paso, ha fortalt at flere skal ha blitt offer for skytingen. Dette er ikke bekreftet.

Også på Twitter melder vitner at mennesker skal ha blitt skutt i hendelsen. En bruker skriver at skytingen finner sted på Walmart, og at familien hennes har sett flere mennesker bli skutt. En annen bruker kommenterer under at broren hans skal være skutt i armen.

Det foreligger imidlertid ingen offisielle meldinger om at mennesker skal være skadet.

FBI og Byrået for alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver er på vei for å assistere det lokale politiet, skriver NBC News på Twitter.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:13 Oppdatert: 03.08.19 kl. 23:58

