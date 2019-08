Klikk for å aktivere kartet

Melding om pågående skyting ved kjøpesenter i El Paso

Amerikansk politi melder at en aktiv skytter er i området ved et kjøpesenter i den amerikanske grensebyen El Paso, helt vest i Texas.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politiet i byen ber folk om å holde seg unna området i nærheten av Cielo Vista- kjøpesenter, som ligger i hovedgaten Gateway Boulevard.

– Hendelsen er fortsatt pågående, skriver politiet.

Den lokale radiostasjonen 1200 WOAI skriver på Twitter at flere personer fra politiets spesialstyrke skal være på vei til stedet.

Byens brannstasjon ber folk via Twitter om å holde seg unna områdene Hawkins og Gateway East, og skriver at politiet responderer på en aktiv skyteepisode i området.

Rey Holgin, som skal være et vitne til hendelsen, forteller til CBS News at han skulle til å gå inn på den amerikanske supermarkedkjeden Walmart, som ligger i nærheten av kjøpesenteret, da han hørte det han beskriver som minst ti skudd.

Han forteller videre at han synes han så minst to personer med våpen.

Ifølge en reporter for Vice News, som er i nærheten av stedet, skal politikeren Veronica Escobar, som er medlem i Representantenes hus og har base i El Paso, ha fortalt at flere skal ha blitt offer for skytingen. Dette er ikke bekreftet.

Også på Twitter melder vitner at mennesker skal ha blitt skutt i hendelsen. En bruker skriver at skytingen finner sted på Walmart, og at familien hennes har sett flere mennesker bli skutt. En annen bruker kommenterer under at broren hans skal være skutt i armen.

Det foreligger imidlertid ingen offisielle meldinger om at mennesker skal være skadet.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:13 Oppdatert: 03.08.19 kl. 19:44

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post