Flere drept i skyting ved kjøpesenter i El Paso

Opp mot 20 personer skal være drept etter en skyteepisode ved et kjøpesenter i grensebyen El Paso, helt vest i Texas. Tre mistenkte er pågrepet og satt i varetekt.

En talsperson fra El Paso Universitetssykehus opplyser at minst ti personer være fraktet til ulike sykehus med kritiske skader, ifølge NBC News.

Skyteepisoden fant sted ved Cielo Vista- kjøpesenter, som ligger i hovedgaten Gateway Boulevard. Politiet ber folk om å holde seg borte fra området.

Spesialstyrker er på stedet, sammen med andre nødetater. Bilder og videoer fra Twitter viser ambulanser, brannmenn og politi utenfor kjøpesenteret.















Texas-guvernør Greg Abbott takker alle som hjelper til i den pågående hendelsen. Han skriver på Twitter at han håper tragedien kan ta slutt på raskest og tryggest måte.

Akkurat hvor på kjøpesenteret skytingen skal ha funnet sted er fortsatt uklart, men flere meldinger tyder på at det blant annet skal ha blitt åpnet ild inne på supermarkedkjeden Walmart.

– Vi ber for ofrene, lokalsamfunnet og våre medarbeidere, og også for mannskapet fra nødetatene. Vi jobber tett med politiet og vil oppdatere så snart det er mulig, skriver Walmart i en uttalelse ifølge NBC News.

NBC skriver på Twitter at den amerikanske presidenten, Donald Trump, har blitt informert om skytingen, og har vært i kontakt med justisminister William Barr og Texas-guvernør Gregory Wayne Abbott.

Vitne: Minst to personer med våpen

Rey Holgin, som skal være et vitne til hendelsen, forteller til CBS News at han skulle til å gå inn på Walmart da han hørte det han beskriver som minst ti skudd.

Han forteller videre at han synes han så minst to personer med våpen.

En ansatt på Walmart skal også ha ringt til den lokale nyhetskanalen KTSM 9 News, og fortalt at en mann kom inn i butikken og skjøt rundt seg med en rifle eller et automatvåpen. Opplysningene er ikke bekreftet.

EVAKUERES: Bildet skal vise evakueringen av et kjøpesenter i El Paso, og bevæpnet politi på stedet. Foto: Skjermdump fra Twitter

Ifølge en reporter for Vice News, som er i nærheten av stedet, skal politikeren Veronica Escobar, som er medlem i Representantenes hus og har base i El Paso, ha fortalt at flere skal ha blitt offer for skytingen. Dette er ikke bekreftet.

Også på Twitter melder vitner at mennesker skal ha blitt skutt i hendelsen. En bruker skriver at skytingen finner sted på Walmart, og at familien hennes har sett flere mennesker bli skutt. En annen bruker kommenterer under at broren hans skal være skutt i armen.

Det foreligger imidlertid ingen offisielle meldinger om at mennesker skal være skadet.

FBI og Byrået for alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver er på vei for å assistere det lokale politiet, skriver NBC News på Twitter.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:13 Oppdatert: 03.08.19 kl. 21:27

