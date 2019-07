TIL KONGO: Ekspertteamet fra Oslo universitetssykehus reiser til Kongo førstkommende fredag. Der skal de gi lokal helsepersonell opplæring i bruken av en norskutviklet kuvøse brukt til evakuering. Fra v. Carl Robert Christiansen, Andreas Gustavsen og Morten Kolbu. Foto: Odin Jæger

Reiser til en av verdenshistoriens verste ebolakriser: – Det er viktigere enn noensinne

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo har krevd over 1700 menneskeliv. Nå sendes helsearbeidere fra Oslo universitetssykehus for å hjelpe til i krisen.

– Motivasjonen vår er å hjelpe til der det trengs mest. Dette er en epidemi som har utviklet seg kraftig, og det er mange som har dødd på kort tid, sier Morten Kolbu.

– Det er viktigere enn noensinne at hjelpen kommer. Særlig for lokalbefolkningen, sier Carl Robert Christiansen.

Sammen med paramedisiner Andreas Gustavsen, drar Christiansen og Kolbu til Den demokratiske republikken Kongo førstkommende fredag. Ekspertteamet reiser til et land i nød.

Fakta om ebola Blødningsfeberen ebola skyldes ulike typer virus med opprinnelse i det sentrale Afrika.

Første bekreftede utbrudd fant sted i Kongo, den gang Zaire, i 1976. Sykdommen fikk navn etter elven Ebola, som renner nær stedet utbruddet fant sted.

Smitten overføres ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syke eller døde personer.

Symptomer er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine, smerter i muskler, oppkast og diaré.

Pasientene blir fort dehydrert. Etter hvert svekkes nyre- og leverfunksjonen, og indre og ytre blødninger oppstår.

Høy dødelighet, 40 til 90 prosent, alt etter hvilket virus den syke er smittet av.

Mellom 2014 og 2016 mistet over 11.300 personer livet etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

I august 2018 brøt det ut ebola i Kongo. Over 1.700 mennesker har så langt mistet livet. Etter at viruset ble påvist i millionbyen Goma denne uken, erklærte WHO global krise.

En eksperimentell vaksine har vært effektiv, og over 163.000 mennesker er så langt vaksinert. (Kilder: NTB, WHO) Vis mer

Denne uken erklærte WHO at ebolautbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise. Det skjer uhyre sjeldent. Kun fire ganger tidligere har FN-organet erklært en «folkehelsekrise av internasjonal viktighet», ifølge NTB.

Kongo-utbruddet er historiens nest dødeligste ebolautbrudd, og rammer en region som beskrives som en krigssone.

Siden utbruddet ble påvist i Nord-Kivu i august 2018 har over 1700 mennesker mistet livet, ifølge WHO. Nå har smitten nådd millionbyen Goma, nær grensen til Rwanda.

MILLIONSTØTTE: Regjeringen har hittil i år bidratt med 17, 3 millioner kroner fra det humanitære budsjettet til å bekjempe det pågående ebolautbruddet. I fjor beløp bidraget seg til 28,5 millioner kroner. Foto: Jerome Delay / TT NYHETSBYRÅN

Goma har en internasjonal flyplass og eksperter har i mange måneder fryktet at viruset skulle spre seg hit. Selv om risikoen for regional spredning fortsatt er høy, mener WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus at risikoen er lav for at ebolaviruset sprer seg utenfor regionen.

– Jeg kan vanskelig se for meg at Kongo klarer dette alene uten hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det er ytterst viktig at hjelpeorganisasjoner bidrar nå før ebolasmitten rekker å feste seg i Goma og spre seg til naboland, sier Gustavsen.

– En trygg vei hjem

Det er tredje gang Norge bistår i forbindelse med utbruddet. Denne gangen skal eksperttemaet gi opplæring til lokalt helsepersonell i bruken av spesialbåren EpiShuttle. Spesialbåren brukes for å transportere syke med alvorlig smittsom sykdom, og ble utviklet av lege Fridtjof Heyerdahl etter at den norske legen Silje Michalsen ble ebolasmittet på oppdrag for Leger uten grenser i 2014.

– For helsearbeidere representerer EpiShuttle en trygg vei hjem. Erfaringene fra Vest-Afrika i 2014 og hjemtransporten av den ebolarammede norske legen viste et behov for å bedre denne mekanismen, sier paramedisiner Christiansen.

Han er ikke ukjent med oppdrag i Kongo. For Christiansen og Gustavsen er det fjerde turen til landet, mens Kolbu er med for andre gang.

TIL KONGO OG UGANDA: Ekspertteamet skal også gjennomføre opplæring i Uganda, der det har vært påvist enkelttilfeller av ebola. Foto: Odin Jæger

Ebolautbruddet skjer i den østlige delen av Kongo, i et område med dyp fattigdom og flere væpnede opprørsgrupper.

– Å tilby vanlige helsetjenester i disse områdene er vanskelig og farlig for helsearbeidere. I denne situasjonen kan norske bidrag utgjøre en viktig forskjell, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Tryggere for hjelpearbeidere

Det er kun få år siden et ebolautbrudd i Vest-Afrika krevde 11.000 menneskeliv. I perioden 2014 til 2016 spredde viruset seg til tre land. Også den gang ble Gustavsen sendt til området. Han mener EpiShuttle er med på å bedre sikkerheten for helsearbeidere.

– I 2014 i Vest-Afrika var det ikke gode muligheter for å bli evakuert. WHO kan nå sikre uttransporteringen av hjelpearbeidere, dersom de skulle bli smittet. Denne epidemien er noe vanskeligere å kontrollere, med tanke på de utsatte miljøene som smitten sprer seg i nå. Spesielt i Øst-Kongo med militsgrupper og angrep på hjelpeinstitusjoner, sier Gustavsen.

En ekspertkomité fra WHO har ved tre tidligere anledninger unnlatt å be FN-organisasjonen erklære global helsekrise. Andre eksperter mener erklæringen kommer langt på overtid, ifølge NTB.

Publisert: 24.07.19 kl. 20:22