Carl Bildt ut mot Trump i åpent brev– forsvarer Löfven

I en åpent brev i Washington Post går den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt hardt ut mot Donald Trumps twitter-meldinger om A$AP Rocky.

– Nei herr Trump, jeg kunne ikke ha løslatt A$AP Rocky jeg heller, begynner Bildt i brevet i den amerikanske avisen.

– Jeg vet ikke hva som førte til den kvelden i gatene i Stockholm i juni, og fengslingen av tre amerikanske statsborgere, blant annet rapperen A$AP Rocky. Men en gang i tiden var jeg statsminister i Sverige, og må erkjenne at jeg har en viss kunnskap om både makten og begrensningene som følger med den posisjonen, skriver han videre.

Den tidligere svenske statsministeren sier tydelig ifra hva han mener om at Trump blandet seg inn i siktelsen mot rapperen A$AP Rocky. På torsdag ble det klart at rapstjernen tiltales for vold etter et slagsmål i Sverige for snart fire uker siden.

– I tillegg til å være et fritt land, er vi også et lite land. Basert på historisk erfaring pleier vi å være noe allergisk overfor stormakter som prøver å påvirke hvem som blir straffet i landet vårt, fortsetter han.

Bildt, som var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994, skriver videre at Trump ikke er kjent for å ta opp enkeltsaker på denne måten, og antyder at han har politiske motiver for å ønske at de tre amerikanerne løslates.

– Hvis han er kjent for noe er det å snu ryggen til, selv om det er for mord, skriver han.

Fritt samfunn

Samme dag som siktelsen ble kjent, tvitret Trump om siktelsen, og rettet kritikk mot statsminister Stefan Löfven.

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke kunne gjøre noe. Sverige har sviktet vårt afroamerikanske samfunn i USA, skrev presidenten.

I brevet påpeker Carl Bildt at Sverige uavhengige rettssystem er å foretrekke fremfor et system med «tilfeldigheter og politiske innfall».

– Utfallet i denne saken vil bli avgjort i en rettssal, uten innblanding fra en høyere politisk autoritet i eller utenfor landet. Det er slik det bør være i et fritt samfunn, avslutter Bildt.

