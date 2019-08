OPTIMIST: Storbritannias ambassadør i Norge, Richard Wood, mener Boris Johnson kan lykkes i å få til en avtale med EU. Foto: HELGE MIKALSEN

Suspenderingen av parlamentet: – Kan være et vikarierende motiv

– Det er svært spesielt det Boris Johnson nå gjør, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

Han understreker at det å avslutte en parlamentssesjon for at en regjering skal utmeisle ny politikk, er normalt.

– Men tidspunktet, lengden og den helt spesielle situasjonen Storbritannia er i, gjør dette uhyre spesielt – og overraskende. Det er lett å tenke at det er et vikarierende motiv for å lukke døren for den heftige brexit-debatten som naturlig ville pågått i denne perioden, og hindre parlamentets innflytelse over brexit, mener Bratberg.

Det har kommet mange sterke reaksjoner etter at statsminister Boris Johnson tidligere onsdag annonserte at han vil be om stengning av parlamentet fra 9. september til 14. oktober.

Britenes ambassadør til Norge, Richard Woods, sier den planlagte stengningen av parlamentet før brexit er helt udramatisk.

Moderne Churchill

– Det vil være rikelig tid å diskutere brexit i parlamentet både før og etter det viktige EU-toppmøtet 17. og 18. oktober i Brussel, sier Wood til VG.

HARD BREXIT: Storbritannia-kjenner Øyvind Bratberg mener mye tyder på at Boris Johnson ikke ønsker en avtale med EU. – Det kan bli en hard-brexit, sier han. Foto: .

Ifølge Bratberg, som er ekspert på Storbritannia og britisk politikk, kan den siste utviklingen også tyde på at Boris Johnson faktisk ikke ønsker noen avtale med EU, men går for en hard brexit.

– I tiden frem mot 31. oktober, en dato han står steilt på, vil Boris prøve å innta rollen som en statsmann, en slags moderne Churchill, som står sammen med folket sitt mot en slem stormakt. Det vil utvilsomt finne klangbunn hos mange briter som stemte for brexit, og vil stanse lekkasjen fra det konservative partiet og over til Nigel Farage sitt nye parti, forklarer Bratberg.

HØYTIDELIG: Onsdag godkjente Dronning Elisabeth Boris Johnsons ønske om å stenge parlamentet i drøyt fire uker fra 9. september til 14. oktober. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Nasjonal urskikkelse

Han tror Johnson samtidig vil bruke tiden for å plassere skyld i tilfelle det blir no-deal-brexit hos andre enn seg selv.

– Slik kan han fremstå som en ren, nasjonal urskikkelse, som ikke skitner seg til med håpløse lange forhandlinger der man ikke oppnår det man vil likevel, sier Bratberg.

Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, er helt uenig.

– Jeg både håper og tror det vil foreligge en avtale med EU før 31. oktober. Johnsons møter med Macron, Merkel og Tusk beviser at det jobbes målrettet og iherdig med det.

– Det har vært en fornøyelse å samarbeide- og komme til enighet med Norge om respektive avtaler etter brexit, sier ambassadør Richard Wood. Foto: Helge Mikalsen

Den desidert vanskeligste saken å komme til enighet om mellom Storbritannia og EU, er grensen mellom republikken Irland og Nord-Irland, som er en del av Storbritannia.

GRENSELAND: Ved en hard brexit kan yttergrensen til EU gå mellom Irland og Nord-Irland. dette har vært det vanskeligste punktet i forhandlingene med EU. Foto: PAUL FAITH / AFP

– Grunnen til at Parlamentet sa nei er fordi backstop en vil være udemokratisk og vil ramme Storbritannias suverenitet.

Det positive er at både EU og Storbritannia deler den samme oppfatningen om ikke å bryte Langfredagsavtalen, fredsavtalen i Nord-Irland fra 1998. Den har siden den gang ført til stor økonomisk fortjeneste og generell fremgang på begge sider av grensen.

Dette er noe som må fortsette uten at grensehindringer oppstår, altså at det ikke opprettes noen fysisk grense mellom den irske republikken og Nord-Irland, sier ambassadør Wood.

Det pågått et iherdig arbeid mellom norske og britiske myndigheter for å hindre kaos og bråstopp ved en No Deal-brexit.

– Samarbeidet med Norge har vært helt fantastisk, vi har fått til utrolig mye. Jeg er veldig fornøyd med å kunne si at vi har inngått avtaler om midlertidige løsninger innenfor de aller fleste områder, sier Woods.

Det betyr at borgerrettigheter for flere titalls tusen briter i Norge og nordmenn i Storbritannia er ivaretatt, enten de driver forretninger, skal på fotballkamp, shopping eller studerer. Det finnes fortsatt noen områder innen finansielle tjenester, som er mer komplisert å løse fordi Norge der er en del av EUs direktiver.

PÅ GRENSEN: Mange frykter at de mange lastebilene som hver dag passerer mellom Dover og Calais med livsviktige varer, vil få en bråstopp i grensekontrollen som kan oppstå dagen etter en eventuell brexit uten avtale. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

