BRENT: Omtrent 0,4 prosent av hele Amazonas areal har brent ned så langt i år. Dette bildet er tatt i Boca do Acre. Foto: LULA SAMPAIO / AFP

Pave Frans ber om global forpliktelse i bekjempelsen av Amazonas-brannene

Brasils president Jair Bolsonaro bruker soldater, mens Bolivia hjelpes av et Boeing 747-brannfly. Landene får nå støtte fra høyere hold for å bekjempe flammene i Amazonas.

Regnskogen i Amazonas legges i aske. I «verdens lunger», som regnskogen ofte kalles, ble det på torsdag og fredag registrert over 1200 nye branner, ifølge Brasils Nasjonale institutt for romforskning.

Satellittdata viser en økning på 85 prosent i antall branner i landet så langt i år sammenlignet med 2018.

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro annonserte i helgen at militæret skal mobiliseres for å hjelpe til i kampen mot flammene. I tillegg har det brasilianske finansdepartementet bevilget 38 millioner real (BRL), tilsvarende rundt 84 millioner kroner, til forsvaret i kampen mot brannene, skriver Globo.

Ifølge Reuters har seks delstater bedt om militær assistanse. I områdene nord i Amazonas er det stasjonert 44.000 soldater som kan bistå i slukningsarbeidet.

Foreløpig har landets myndigheter ikke ønske å love hvor mange soldater som vil bli satt inn i kampen.

Enighet blant G7-lederne

Ifølge NTB er G7-lederne enige om å hjelpe landene som er rammet av de massive skogbrannene som herjer i Amazonas.

– Vi er alle enige om å hjelpe de landene som er blitt rammet av brannene så raskt som mulig, sier Frankrikes president Emmanuel Macron til journalister på toppmøtet i Biarritz i Frankrike søndag.

I søndagens tale snakket Pave Frans om situasjonen i Amazonas til flere tusen mennesker på Petersplassen i Vatikanstaten.

– Vi er alle bekymret for de omfattende brannene som har utviklet seg i Amazonas. La oss be for at de kan bli slukket. Regnskogens lunger er vital for vår planet, sa paven til forsamlingen.

Brannfly til Bolivia

Brannene i Amazonas har så langt brent opp 18.627 km² regnskog, ifølge Washington Post. I tillegg har rundt 4450 km² regnskog brent opp i Bolivia, melder Reuters.

Totalt blir det i overkant av 23.000 km² drøyt 0,4 prosent av det totale regnskog-arealet på rundt 5,5 millioner kvadratkilometer.

I Bolivia har de nå bedt om hjelp fra USA. Det Colorado-baserte selskapet Global Supertanker sendte før helgen ned sin Boeing 747–400 brannfly. På en enkelt flyging kan flyet slippe 71.900 liter vann over flammene i regnskogen.

Flyet skal benyttes i Chiquitania-regionen.

Publisert: 25.08.19 kl. 17:39