PRIKKER: Sebraføllet ble fotografert i nasjonalparken Masai Mara i Kenya. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Sjelden sebra fotografert i Kenya

Føllet hadde mørk pels og hvite prikker, men ikke sebrastriper.

NTB

Nå nettopp







Fotografen Frank Liu var egentlig på leting etter neshorn da han så den iøynefallende sebraen, som trolig var rundt én uke gammel.

– Ved første øyekast så han ut som en annen art, sier Liu til National Geographic.

Sebraens striper er like unike som menneskers fingeravtrykk. Observasjonen av den prikkete sebraen er ifølge fotografen den første som er gjort i nasjonalparken Masai Mara i Kenya.

MOR OG BARN: Moren til den sjeldne sebraen har de karakteristiske stripene. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Biolog Ren Larison ved University of California sier til nettstedet at føllet trolig har en tilstand som kalles pseudomelanisme, som er en sjelden genetisk mutasjon der sebraene får et avvikende stripemønster.

Tidligere er det oppdaget sebraer med et lignende avvikende stripemønster ved Okavango-deltaet i Botswana.

STILIG TYPE: Sebraen hadde mørk pels og hvite prikker, men ikke sebrastriper. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Publisert: 20.09.19 kl. 18:04







