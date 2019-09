Statsminister David Cameron tok imot Høyre-leder Erna Solberg i Downing Street nr. 10 i april i 2013. På veggen henger Margaret Thatcher. Foto: KEITH HAMMETT / Egne bilder

Regissør om Cameron som startet Brexit-spetakkelet: Fremstår ikke angrende

Storbritannias tidligere statsminister David Cameron tok den skjebnesvangre avgjørelsen om å holde en folkeavstemning om hvorvidt britene skulle forbli i EU eller melde seg ut. Nå letter han på sløret i en tv-dokumentar.

Oppdatert nå nettopp







Cameron er politikeren mange beskylder for å ha forårsaket den verste krisen i britisk historie siden 2. verdenskrig.

Men David Cameron angrer ingenting, ifølge en tv-dokumentar, som skal sendes i to deler i forbindelse med en bok om hans liv som lanseres 19. september.

– Jeg ser fram til å få muligheten til å forklare avgjørelsene jeg og hvorfor jeg tok dem. Jeg vil være ærlig om hva som fungerte og hva som ikke gjorde det, sa Cameron da han gikk av som statsminister etter folkestemningen i 2016.

JUBLER: Den gang David Cameron befant seg på verdenspolitikken a-lag, og så CL-finalen mellom Chelsea og Bayern München i 2012. Cameron jublet høyest da favorittlaget vant. Barack Obama var litt fornøyd, mens Angela Merkel var skuffet. EU-kommisjonens president Manuel Barroso og Frankrikes president François Holland var likegyldige til resultatet. Foto: Pete Souza

les også Brexit-blodbadet: I går ble Boris Johnson ydmyket, men i kveld kan det bli verre

I GODE DAGER: Boris var borgermester i London, David var Storbritannias statsminister i 2012. I dag er det ikke like moro å være Johnson og Cameron. Foto: WILL OLIVER / AFP

Han hadde da skrevet under på en avtale med forlaget HarperCollins om å skrive sine memoarer, og om tiden i Downing Street nr. 10.

Om en drøy uke får vi altså forklaringen på hva David Cameron tenkte og hva han i dag mener om resultatene av at et flertall av velgerne sa nei til EU 23. juni i 2016.

– Jeg sitter ikke med en følelse av at han er dypt såret på en traumatisk måte over sin politiske karriere. Han er ikke et menneske som fremstår som angrende, slik jeg ser det, sier Denys Blakeway, en ledende britisk politisk filmprodusent.

les også Fra folkeparti til sekt

Blakeway har gjennomført en rekke dyptgående intervjuer med den tidligere britiske statsministeren. Og han sier dette om David Cameron til Radio Times, gjengitt i The Guardian:

– Han vil han alltid hevde at han som politiker gjorde det han måtte gjøre, det som var best for landet.

Politisk stormvær

Og mens David Cameron forbereder seg på bokutgivelse, som han for øvrig fikk ca. ni millioner norske kroner for å skrive, prøver hans gamle Tory-kompis og nåværende statsminister, Boris Johnson, å håndtere et politisk stormvær uten sidestykke i moderne britisk politikk.

Da Johnson mandag besøkte sin irske kollega Leo Varadkar i Dublin var det en mykere utgave av Boris Johnson som dro over Irskesjøen.

les også Nord-Irland forbereder seg på brexit-smell: 40.000 jobber truet

Ifølge Financial Times sa Johnson at han ville tillate at Nord-Irland kunne forbli i EUs indre marked når det gjelder mat og landbruksprodukter. Det skal hindre behovet for tollkontroll på grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Boris Johnson lovte også den irske statsministeren at han var bestemt på å sikre en avtale med EU, og at et no-deal-scenario ville være tegn på en mislykket diplomatisk gjennomføringsevne.

les også Boris Johnsons utskjelte rådgiver: – Har trolig fått for stort spillerom

Selv om Boris Johnsons forslag ble avvist, både i Dublin og i Brussel, bekrefter det at den britiske statsministeren er i ferd med å forandre kurs, skriver Financial Times

Publisert: 10.09.19 kl. 13:46 Oppdatert: 10.09.19 kl. 19:59







Mer om