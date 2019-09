DOUBLE TROUBLE: Ukraina-saken vil uansett bli en ødeleggende sak for Joe Biden og sønnen Hunter Biden, mener USA-ekspert Svein Melby. – Navnet Biden vil uansett dras inn i denne saken, uansett om Joe har gjort noe galt eller ikke, sier han. Foto: Carlos Barria/NTB scanpix

Hunter Biden står midt i Trumps riksrettssak: Dette er anklagene fra de forskjellige partene

Presidentvalget i 2020 ligger an til å stå mellom Donald Trump og Joe Biden. Styrevervet til Bidens sønn kan ødelegge for begge.

Donald Trump risikerer i disse dager å stilles for riksrett og kan bli fjernet dersom han blir funnet skyldig i alvorlig maktmisbruk. Alt i forsøket på å få Hunter Biden (49), sønnen til Joe Biden – som potensielt kan bli Trumps utfordrer i neste års presidentvalg – gransket.

Bidens fortid i et ukrainsk gasselskap står sentralt i saken mot den amerikanske presidenten.

Bråkete rykte

Det er ikke første gang Hunter Biden har vært i medienes søkelys.

Han har tidligere slitt med rusmisbruk, og etter broren Beau Bidens død ble han skilt og innledet et forhold til brorens enke, Hallie Biden. Han har med andre ord hatt et ikke ukontroversielt rykte på seg i USA over lengre tid.

Det er imidlertid hans kontroversielle karriere som nå blir kritisert. I 2014 ble Biden med i styret til det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som hadde et brokete rykte på seg. Selskapet ble ledet av en tidligere ukrainsk minister som på det tidspunktet ble etterforsket for hvitvasking, skriver The Washington Post.

Samtidig var Bidens far, Joe Biden, USAs visepresident og Obama-administrasjonens ansiktet utad i forsøket på å få Ukraina til å slå ned på korrupsjon. I 2015 fikk Joe Biden sparket en riksadvokat som hadde gjort for lite for å bekjempe korrupsjon.

– Visepresident Joe Biden ble frontmann i det internasjonale presset om å bedre korrupsjonstilstanden i Ukraina, for å få bedre effekt av den økonomisk assistansen fra utlandet, sier USA-ekspert Svein Melby til VG.

Interessekonflikt med faren

For noen ukrainere undergravde Hunter Bidens tilknytning til Burisma farens oppfordringer til å slå ned på korrupsjon i Ukraina. «Hvorfor tok ikke visepresidenten grep for å avverge den opplevde interessekonflikten?» var spørsmålet flere stilte seg.

En av påstandene fra Donald Trumps advokat Rudolph Giuliani er at daværende visepresident Biden krevde avgangen til den ukrainske statsadvokaten Mykola Zlochevsky, i et forsøk på å hindre etterforskningen av Burisma – altså selskapet der Hunter Biden jobbet.

Imidlertid skal tidligere amerikanske tjenestemenn som jobbet med Biden ha hevdet at sønnens arbeid i gasselskapet på ingen måte påvirket visepresidentens handlinger opp mot Ukraina.

Ifølge The Washington Post er det også en rekke ukrainske antikorrupsjonsaktivister som hevder det samme. Som visepresident kommenterte Joe Biden aldri sønnens rolle i Burisma offentlig.

Varslingssaken i 2019

Nå, over fem år senere, har en ansatt i amerikansk etterretning slått alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

I varselet hevder personen at Trump misbrukte sin presidentrolle ved å forsøke å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske valget i 2020, da Trump i en telefonsamtale med Ukrainas øverste leder om å etterforske Joe Bidens sønn. Joe Biden er ifølge nettstedet Realclearpolitics.com den mest populære kandidaten i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat i det forestående presidentvalget.

Trump nektet for at samtalen med Zelenskyj var et forsøk på å påvirke valget:

– Vi hadde en perfekt samtale. Samtalen jeg hadde var for det meste gratulerende, og den handlet også om korrupsjon – all korrupsjonen som foregår, og at vi ikke vil at våre folk som visepresident Joe Biden og sønnen hans skal bidra til mer korrupsjon i et land som Ukraina, som allerede har mange problemer, sa Trump.

Etter en periode med spekulasjoner gikk lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, ut for å kunngjøre at de ville innlede en riksrettsprosess.

– Presidentens handlinger avslører at han har krenket sin ed, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i våre valg. Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, sa hun.

Dagen etter Pelosi kunngjorde riksrett-prosessen, frigjorde Donald Trump samtalen med Zelenskyj. Han holdt også en pressekonferanse der han avviste at han la press på den ukrainske presidenten, samtidig som han kalte saken en heksejakt.

– Oppsiktsvekkende og unikt

Demokratene mistenker at Trumps hensikt med at Ukraina skulle etterforske Hunter Biden, var å sverte faren før presidentvalget i 2020. Trump på sin side mener at Joe Biden har forsøkt å hindre at Burisma ble etterforsket, noe Biden igjen nekter for.

Demokratene mener også at Trump misbrukte presidentrollen sin i samtalen med Zelensky, og at han bruker amerikansk bistand som pressmiddel for at Ukraina skal etterforske Hunter Biden. Trump nekter på sin side for at han på noen måte har presset Zelensky. Han sier at han holder tilbake støtten i påvente av at flere land hjelper Ukraina.

– Nå blir dette fremstilt av Trump som at Joe Biden sørget for å hindre etterforskning og dermed vernet han sin egen sønn mot korrupsjonsanklager, sier Svein Melby og vektlegger:

– Trump har brukt sin posisjon som president for å presse ukrainske myndigheter til å hoste opp dritt om en av hans politiske hovedkonkurrenter på hjemmebane. Det er oppsiktsvekkende og unikt – en graverende sak om misbruk av presidentmakt.

