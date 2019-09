ENDELIG FRI: En av de fire sørkoreanerne blir her reddet ut av den amerikanske kystvakten. Foto: Den amerikanske kystvakten

Reddet etter 36 timer: Slik var «tidenes redningsaksjon»

I bekmørke og en trykkende varme var de fire mennene fanget om bord på lasteskipet.

To dager etter at lasteskipet Golden Ray fikk en slagside på 90 grader utenfor havnebyen Brunswick i den amerikanske delstaten Georgia, har det kommet nye detaljer fra den dramatiske redningsaksjonen.

Skipet var lastet med over 4000 biler og andre kjøretøy da det plutselig startet å krenge natt til søndag lokal tid.

I løpet av få timer ble 20 personer reddet ut ved hjelp av helikopter og båter, men fortsatt var fire personer savnet.

DRAMATISK: Lasteskipet Golden Ray hadde en slagside på 90 grader. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP

Gjentatte bankelyder førte redningsmannskapene til maskinrommet, hvor tre av mennene var. I tillegg var en mann i et delvis nedsenket kontrollrom, skriver nyhetsbyrået AP.

– Disse karene var under de verst tenkelige forholdene du kan forestille deg, sier Tim Ferris. Han er leder i bergingsselskapet Defiant Marine, som bisto den amerikanske kystvakten i redningsaksjonen.

Han oppsummerer det slik: De overlevde en skipsbrann, i et skip med en slagside på 90 grader, i et bekmørkt maskinrom.

Det enorme lasteskipet tok inn vann, og Tim Ferris forteller til AP at mannskapet måtte ta seg frem i mørket i en labyrint av rør og utstyr for å holde seg over vann.

Han forteller også om en knusende varme: Da temperaturen utenfor bikket 30 grader, ble det nærmere 65 grader inne i deler av skipet.

– Temperaturen i maskinrommet var et helvete. De ble kokt.

REDDET: Med et smil om munnen har en av de fire sørkoreanerne akkurat kommet seg ut av skipet. Foto: Den amerikanske kystvakten

Redningsmannskapene hadde på seg pustemasker for å håndtere den kvelende varmen, og gjorde flere mislykkede forsøk på å redde besetningen.

– På et tidspunkt måtte de fylle plastposer med is og legge i lommene for å kjøle ned kroppstemperaturen. Det er bedre måter å gjøre dette på hvis du har tid til å få tak i det riktige utstyret, men det gjorde susen.

De kjempet mot klokken, men måtte avbryte forsøket på å ta seg inn til mannskapet da det brøt ut brann om bord. De vurderte det som for risikabelt å fortsette.

Etter at brannen var slukket og båten stabilisert, ble aksjonen gjenopptatt.

Redningsmannskapene boret da et hull som var akkurat stort nok til å la litt frisk luft komme inn i maskinrommet. De fikk inn et kamera, og utvidet senere hullet slik at de fikk senket ned en radio, lommelykter, mat og vann til de tre mennene som var der inne.

LA SEG PÅ SIDEN: Her ser man det 200 meter lange lasteskipet fra land. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP

Deretter brukte de flere timer på å bore over 40 hull for å skjære bort en del av skroget, slik at de fikk plass til en stige. To av mennene i maskinrommet klatret ut på egen hånd.

Helt utmattet ble den tredje mannen ført opp – og ut i friheten – på en båre.

Den største utfordringen var å få ut den siste sjømannen. Han var nemlig fanget i et kontrollrom omtrent 55 meter fra inngangshullet.

FIKK SLAGSIDE: Et satellittbilde viser lasteskipet, som ligger utenfor havnebyen Brunswick i Georgia. Foto: Maxar

Døren til kontrollrommet var under vann, og redningsmannskapene måtte ta seg gjennom et eksplosjonssikkert glass for å nå frem til mannen. For å få til det, brukte de en håndholdt skjærer med diamantspiss.

Nesten 36 timer etter at båten fikk slagside, var alle reddet.

– Det var mirakuløst. Da de kom ut og hadde sollys i ansiktet var det mange tøffe gutter som fikk tårer i øynene. Det var tidenes redningsaksjon, sier Ferris.

Han får støtte av Phillip VanderWeit i den amerikanske kystvakten.

– Uttrykket i ansiktenes deres sa alt, sier han til CNN.

Årsaken til ulykken er så langt ukjent, og kystvakten anslår at det trolig vil ta uker eller måneder å få flyttet skipet.

Ifølge kystvakten er det så langt ingen tegn på lekkasje fra noen av skipets drivstofftanker. Samtidig er de klare på at det å ha et skip liggende på siden utgjør en «betydelig forurensingstrussel».

GIKK BRA TIL SLUTT: Etter en dramatisk aksjon, kunne redningsarbeiderne til slutt posere fornøyde på et bilde. Foto: Den amerikanske kystvakten

