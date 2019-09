LEI: Finlands statsminister Antti Rinne og Frankrikes president Emmanuel Macron er enige om at Boris Johnson må presentere en skriftlig brexit-plan snarest. Foto: JULIEN DE ROSA / EPA

EUs tålmodighet slutt: Krever plan fra Johnson

Tiden er i ferd med å løpe ut for Boris Johnson. Senere i dag kan britisk høyesterett avgjøre hans videre skjebne som statsminister.

Samtidig er det slutt på tålmodigheten i EU. Nå krever Frankrikes president Emmanuel Macron, og Finlands statsminister Antti Rinne, at Boris Johnson legger frem et skriftlig forslag til hvordan han tenker seg at han skal kunne endre skilsmisseavtalen tidligere statsminister Theresa May fremforhandlet med EU.

– Vi er bekymret for det som skjer i Storbritannia, sa begge på et pressemøte i Paris.

PRESSET: Boris Johnson må legge frem en plan for EU i løpet av kort tid. Samtidig vil britisk høyesterett avgjøre om han har handlet i strid med loven. Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP POOL

Finnene har denne perioden presidentskapet i EU. Macron har lenge vært blant de mest uttalt skeptiske til at Johnson skal kunne legge frem et nytt forslag som EU kan godkjenne. Theresa Mays avtale ble nedstemt tre ganger i Underhuset, der irskegrensen var det mest kontroversielle punktet.

Johnson har sagt han vil fjerne EUs krav om en hard grense mellom Nord Irland og Irland. Men han nekter å si hvordan.

GOD STEMNING: For en snau måned siden ble Boris Johnson tatt vel imot av Frankrikes president Emmanuel Macron og hans kone Brigitte i forkant av G7-møtet. Foto: Markus Schreiber / AP

– Vi er nødt til å få vite hva Storbritannia har tenkt å foreslå. Løst snakk i forkant av forhandlingene er uansvarlig. Storbritannia bør legge frem sine forslag snarest, hvis de vil diskutere dem med oss. Vi er enige om at det må komme noe skriftlig, hvis det faktisk finnes. Får vi ikke noe innen utgangen av september, er det over, sa Rinne, ifølge The Guardian

Den britiske regjeringen sier Johnson allerede har et forslag klart, men at han ikke vil legge det frem ennå.

Ifølge den danske avisen Berlingske, ønsker han ikke at det skal skje før etter at årsmøtet i det konservative partiet, som skjer i Manchester fra 29 september til 2. oktober, er avsluttet. På den måten vil han unngå eventuelle protester fra egne partimedlemmer på forslaget.

Nå har Macron og Rinne krevet svar innen 30. september.

PROTEST: Demonstranter utenfor høyesterett, som nå behandler saken om hvorvidt det var i strid med loven å oppløse parlamentet fem til 14. oktober. Foto: Matt Dunham / AP

Samtidig er det knyttet stor spenning til britisk høyesterett, som senere i dag er ventet å komme med sin avgjørelse om hvorvidt statsminister Johnsons oppløsning av parlamentet frem til 14. oktober, var lovlig eller ei.

Det ene spørsmålet er: Har dommere makt til å intervenere i hvordan en statsminister oppløser parlamentet?

Og hvis de har det, hadde skotske domstoler rett, når de konkluderte med at Johnson har handlet i strid med loven når han oppløste parlamentet i så lang tid?

Regjeringen argumenterer med at oppløsningen av parlamentet var en politisk avgjørelse, og ikke noe retten har noe med.

Motstanderne mener handlingen var et utnyttelse av sedvaneretten som gjør det mulig å oppløse parlamentet, og at det ble gjort for å hindre parlamentsmedlemmer å diskutere og kritisere Johnsons plan for brexit før fristen 31. oktober.





