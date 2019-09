Opprørt Thunberg i FN: - Hvordan våger dere!?

NEW YORK (VG) I en følelsesladet tale anklaget Greta Thunberg verdenslederne for bare å tenke på penger.

Nå nettopp







– Mitt budskap er at vi følger med på dere, innledet Thunberg, som innledet FNs klimatoppmøte mandag.

– Dette er galt. Jeg burde ikke være her. Jeg burde være på skolen, på den andre siden av havet. Likevel kommer dere til oss unge for håp. Hvordan våger dere! Dere har stjålet mine drømmer, min barndom, med deres tomme ord, sa Thunberg med skjelvende stemme.

Fakta om FNs klimatoppmøte * FNs spesialtoppmøte for klimahandling arrangeres i New York mandag i forbindelse med FNs høynivåuke. * Presidenter, statsministre og andre politiske ledere fra mer enn 60 land skal tale på toppmøtet. I tillegg deltar en rekke organisasjoner og selskaper. * Fra norsk side deltar statsminister Erna Solberg (H), som skal snakke om naturens rolle i kampen mot global oppvarming. * FNs generalsekretær António Guterres har i forkant av toppmøtet oppfordret deltakerlandene til å benytte anledningen til å legge fram konkrete planer for skjerping av klimainnsatsen. Kilde: NTB

Hun fortsatte:

– Samtidig er jeg en av de heldige. Folk lider. Folk dør. Hele økosystemer kollapser. Vi er i begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om er penger, eventyr om evig økonomisk vekst! Hvordan våger dere!?

Thunberg kom til New York for en knapp måned siden med mål om å delta på klimatoppmøtet. Hun har også streiket utenfor Det hvite hus og møtt i Kongressen.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg i FN.

les også Macron til VG om Amazonas-allianse: – Bolsonaro bør bli med i gjengen

Uventet Trump-besøk

Til manges overraskelse møtte USAs president Donald Trump opp på klimatoppmøtet. I 10.30 var han på plass i salen.

Etter en halvtimes tid gikk han videre til et møte om religionsfrihet.

– Jeg er den første presidenten i USA til å være vert for et møte om religionsfrihet, innledet Trump, som understreket at det var et viktig tema.

– 80 prosent av verdens innbyggere lever i land der religionsfriheten er truet, eller dårlig. Da jeg hørte andelen, ba jeg dem gå tilbake å sjekke om det var riktig. Dessverre var det det.

Norsk klimatale

FNs generalsekretær ba medlemslandene komme til New York med forpliktende tiltak. Statsminister Erna Solberg er blant dem som får holde et innlegg.

Publisert: 23.09.19 kl. 18:37







Mer om