Sir Kim Darroch, Storbritannias ambassadør til USA går nå av. Foto: Niall Carson / PA Wire

Storbritannias ambassadør til USA går av

Storbritannia sier deres USA-ambassadør går av, etter ambassadøren kom med kraftig kritikk av Donald Trump i et lekket dokument.

I en rekke e-poster til Downing street har den britiske ambassadøren i USA karakterisert den sittende amerikanske regjeringen som «dysfunksjonell» og «fraksjonsdrevet».

Nå er det kjent at ambassadør Sir Kim Darroch går av.

Det melder flere nyhetsbyråer, blant annet CNN og BBC.

– Umulig å gjøre jobben

– Den nåværende situasjonen gjør det umulig for meg å fortsette i min rolle, slik jeg hadde håpet. Slik situasjonen har blitt, mener jeg at det er mest ansvarlig å gjøre det mulig å ansette en ny ambassadør, skriver ambassadør Kim Darroch i sitt oppsigelsesbrev.

Labour-leder Jeremy Corbyn synes det er trist at Sir Kim går av, og legger til at han synes «kommentarene om ham er enormt urettferdige og feil»

En annet Labour- medlem, Andrew Adonis, skriver på sin Twitter at Darroch forlater Washington med sin stolthet og integritet intakt, i motsetning til presidenten av USA.

Trump slår tilbake

Trump har i etterkant slått tilbake mot Darroch.

– Ambassadøren har ikke tjent Storbritannia godt. Det kan jeg love deg. Vi er ikke tilhengere av ham. Jeg kan si ting om ham, men jeg gidder ikke, sa Trump etter at lekkasjen ble kjent.

Trump gikk også ut mot statsminister Theresa May og kalte hennes håndtering av brexit dum.

Theresa May sier onsdag at hun er lei for at Darroch har valgt å fratre som ambassadør.

Lekket dokument

Notatene fra ambassadør Sir Kim Darroch er datert fra 2017 til nå, og dekker et bredt spekter av saker, fra 2020-valget til Midtøsten-politikk. De er ment å orientere regjeringen i Storbritannia om situasjonen i USA.

Det er avisen Mail on Sunday som har fått tak i dokumentene.

Publisert: 10.07.19 kl. 13:14 Oppdatert: 10.07.19 kl. 13:40