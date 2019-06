BLIR ERSTATTET: Etter eget ønske gir Patrick Shanahan som fungerende forsvarsminister seg, før han blir innsatt i jobben permanent. Foto: Reuters

USAs fungerende forsvarsminister fortsetter ikke

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan kommer ikke til å fortsette i stillingen, slik president Donald Trump ønsket.







Det melder presidenten selv på Twitter tirsdag kveld norsk tid.

Shanahan overtok som fungerende forsvarsminister 1. januar i år etter at forgjengeren Jim Mattis gikk av.

Trump ville nominere ham til stillingen på permanent basis, men i Twittermeldingen kommer det frem at Shanahan ikke ønsker jobben da han vil ha mer tid til familien, ifølge USAs president.

– Jeg takker Pat for hans fantastiske service og kommer til å utnevne hærminister Mark Esper, til den nye fungerende forsvarsministeren. Jeg kjenner Mark, og jeg er ikke i tvil om at han vil gjøre en fantastisk jobb, skriver Trump videre.

TAR OVER: Inntil videre skal Mark Esper ta jobben som fungerende forsvarsminister. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Shanahan hadde ingen utenrikspolitisk eller militær erfaring da han ble utnevnt til viseforsvarsminister i 2017.

Tidligere har han sagt at han ville fortsette arbeidet med å modernisere USAs væpnede styrker og sørge for at militæret er dødelig og landet trygt.

Det at han var USAs forsvarsminister i flere måneder uten å bli godkjent av Kongressen skal være uvanlig. Nyhetsbyrået AP skrev at det ikke var sannsynlig at han ville motstand fra Kongressen etter Trump ønsket han utnevnt. Nå ser det ikke ut til å bli noe tema i det hele tatt.

Publisert: 18.06.19 kl. 19:47