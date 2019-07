TREKKER: Leder Carrie Lam i Hongkong forteller på en pressekonferanse tirsdag at forslaget om ny utleveringslov er dødt. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Hun er Hongkongs sterke kvinne – nå kan hun bli felt

Carrie Lam var langt fra favoritt til å overta som Hongkongs nye overhode i 2017. En klem beseglet hennes skjebne.

Mindre enn 10 minutter siden







Nå kan folkelig motstand felle kvinnen som ikke liker å bli motsagt. Selv om hun siste døgn har lovet å trekke hele det omstridte lovforslaget om ny utleveringslov, stoler ikke opposisjonen på henne.

Meningsmålingene viser rekordlav oppslutning om katolske Lam, som har sagt at det var Gud som ba henne ta over som leder i Hongkong.

les også Hongkongs leder Carrie Lam: Utleveringsloven er død

MØDRE: De unge demonstrantene fikk støtte fra tusenvis av mødre i Hong Kongs gater fredag 5. juli. Foto: Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Før det har hun tjent øystaten i flere forskjellige lederjobber, både da Hongkong var britisk, og etter at det kom under kinesisk kontroll.

At hun skulle nå helt til topps, var det få som trodde. men det var før hennes forgjenger, den svært innflytelsesrike Tung Che-wha, omfavnet henne hjertelig under et offentlig arrangement i desember 2016. Mange tok det som et tegn på at hun var Beijings førstevalg.

BEUNDRER: Carrie Lam har sagt at hun nærer stor beundring for Kinas president Xi Jinping, noe som har falt mange tungt for brystet. Her møttes de i Hongkong i 2017. Foto: Billy H.C. Kwok / TT NYHETSBYRÅN

Skremt av Kina-forhold

Hennes forhold til Beijing og rosende omtale av Xi Jinping, har skremt mange av Hong Kongs innbyggere. For en gangs skyld har demokratiforkjempere og forretnings- og finansfolk stått sammen: Utleveringsloven kunne komme til å ramme dem alle, dersom de skulle bli sendt til fastlandet og fått sine saker behandlet i det kinesiske rettsapparatet.

les også Kina vil ha kriminell etterforskning etter demonstrasjonene i Hongkong

– Hun tar ikke opposisjon og dissens veldig bra, sa Kenneth Chan, professor ved Hongkong Baptist Universitet til The Guardian.

Carrie Lam er vokst opp i enkle kår med fire søsken. Hun var best i klassen, noe hun ofte påpeker overfor dem hun diskuterer med, for å understreke at hun har rett. Kanskje var det derfor hun gråt sine modige tårer da hun en gang i løpet av de 13 første skoleårene ikke ble nummer en, men nummer fire i klassen.

– Jeg spurte meg selv: Hvorfor er jeg ikke nummer en, minnes Lam i South China Morning Post. Hun gikk gråtende hjem og startet arbeidet med å gjenvinne førsteplassen, noe hun lyktes med.

FAMILIE: Carrie Lam flanker av ektemann og sønn etter at hun ble valgt som ny leder for Hongkong. Hverken mannen eller hennes to sønner bor i Hongkong. Foto: TYRONE SIU / X02605

Ektepar i to verdensdeler

Hennes mann, som er pensjonert matematiker, bor fortsatt i London, etter at familien i flere år hadde Storbritannia som sitt hjem. Hun sier hun savner ham, men at han trives bedre der, og ikke vil hjem. Heller ikke Lams to voksne sønner bor i Hongkong.

Selv beskriver hun seg som en uinteressant person som ikke har tid til hobbyer, fordi hun alltid arbeider. Avkobling for henne er å lage mat, gjerne til de to sønnene når hun ser dem.

les også Minst fire skadd under basketak i Hongkongs parlament

Kritikken mot henne siden hun tiltrådte har økt i omfang, og protestene vært stadig hyppigere. Loven som skulle gjøre det mulig å utlevere mistenkte borgere av Hongkong til Kina for rettergang, kan fortsatt bli hennes bane, selv om lovforslaget er trukket.

Hennes kritikere mener ydmykheten og innrømmelsen hun kommer med nå, er mer retoriske enn reelle.

PROTEST: Antall demonstrasjoner har økt i mengde og intensitet, og Carrie Lam har nå rekordlav oppslutning på meningsmålingene. Foto: Andy Wong / TT NYHETSBYRÅN

Lam selv minner stadig folk på hvor mye hun har ofret for Hongkong.

– Å si at jeg er en nikkedukke som vant valget fordi jeg er pro-Beijing, er å undervurdere den innsatsen jeg har gjort for Hongkong de siste 36 årene, sa hun til BBC.

Hennes ønske om å tjene sitt folk kom angivelig da hun ble leder for en katolsk skole, og ba en lærer om råd om hvordan hun skulle holde kontroll på studentene.

– Du må ikke kontrollere, men inspirere, var rådet hun fikk.

Publisert: 09.07.19 kl. 13:26