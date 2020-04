OPPSKYTING: Dagen før 108-årsjubileet til den avdøde diktatoren Kim Il-Sung, avfyrte Nord-Korea flere kryssermissiler. Her fra en sending på sørkoreansk TV. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Her flekser Nord-Korea muskler før bestefar Kims fødselsdag

I dag feirer det lukkede landet 108-årsjubileet for sin avdøde grunnlegger, Kim Il-Sung. Festlighetene startet i går med oppskyting av det som skal ha vært flere kryssermissiler.

Nord-Korea har de siste ukene gjennomført en rekke testutskytinger i kjølvannet av at atomforhandlingene med USA har gått i stå. Samtidig er det bekymring for et mulig utbrudd av coronaviruset i det svært lukkede landet.

Testutskytingene skjedde dagen før Nord-Korea markerer den 108. fødselsdagen til landets avdøde grunnlegger, Kim Il-sung, som er bestefaren til Nord-Koreas nåværende leder, Kim Jong-un.

Kim Il-sungs fødselsdag er en av landets største høytidsdager, hvor det vanligvis blir avholdt store militærparader for å feire dagen, ifølge The Korea Herald.

Samtidig er det i dag parlamentsvalg i Sør-Korea.

DIKTATOR: Nyhetssendinger om Kim Jong-un og Nord-Koreas siste prøveutskytinger vises på TV-skjermer på en togstasjon i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

I forrige måned avfyrte regimet i nord hele ni ballistiske missiler i fire testrunder, ifølge militære analytikere. Ifølge en sørkoreansk militærkilde skal testene være en del av Nord-Koreas vinterøvelser, som er blitt forsinket på grunn av bekymringer knyttet til coronaviruset, melder Reuters.

– Det har vært en økning i aktiviteten til flyvåpenet som vi tror har hatt til hensikt å veie opp for mangelen på øvelser i vinter, som ellers ville vært sluttført sent i mars, sier militærkilden.

– Og vanligvis gjennomfører de militære tilstelninger rundt fødselsdagen 15. april, fortsetter kilden til Reuters.

LANDSFADER OG GUD: Nordkoreanere med munnbind i Pyongyang passerer portrettene av Nord-Koreas avdøde grunnlegger Kim Il-sung (t.v.), som har gudestatus i det lukkede regimet, og hans avdøde sønn Kim Jong-il (t.h.). Foto: KIM WON JIN / AFP

Skjerpede coronatiltak

I helgen skal Nord-Koreas leder Kim Jong-un ha krevd skjerpede tiltak mot coronaviruset uten å erkjenne om landet har påvist smitte, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Nord-Korea stengte raskt grensene etter at coronaviruset ble påvist i nabolandet Kina, og myndighetene og statlige medier har gang på gang insistert på at landet er fritt for covid-19.

– Ikke én eneste person har blitt smittet med det nye coronaviruset i vårt land så langt, uttalte Pak Myong Su, leder for anti-epidemisk avdeling ved Nord-Koreas hovedkvarter for anti-epidemisk beredskap tidligere denne måneden.

I et møte med landets politiske ledelse besluttet Kim Jong-un i helgen å innføre strengere tiltak for å «beskytte livene og sikkerheten til vårt folk, slik at det kan holde ut med den verdensomspennende sykdommen», rapporterer det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Eksperter mener Nord-Korea er særlig sårbart på grunn av landets svake helsesystem, og avhoppere har beskyldt landet for å dekke over utbruddet. Også USAs militære øverstkommanderende i Sør-Korea, general Robert Abrams har sagt at han er «ganske sikker» på at Nord-Korea har bekreftede tilfeller av viruset.

SMITTEFRYKT: Nordkoreanere med munnbind fotografert foran en propagandaplakat i Pyongyang 9. april. Foto: KIM WON JIN / AFP

Uvanlig test

Nordkoreanske styrker med base i den østlige byen Munchon i Kangwon-provinsen startet med å skyte ut flere prosjektiler - antatte kryssermissiler - tirsdag morgen lokal tid, ifølge en pressemelding fra det sørkoreanske militæret.

Missilene fløy mer enn 150 kilometer ut fra Nord-Koreas kyst, ifølge sørkoreanerne. Hvis det blir bekreftet, vil dette være Nord-Koreas første utskyting av kryssermissiler siden juni 2017, ifølge en kilde i det sørkoreanske militæret, som har snakket med Associated Press.

Nord-Korea fløy også flere Sukhoi-fly og MiG-jagerfly over Wonsan. Flyene avfyrte flere luft til bakke-raketter, sier en sørkoreansk militærtalsmann til AFP.

– Sør-Korea og amerikanske etterretningstjenester analyserer hendelsene grundig, melder det sørkoreanske militæret.

Det er uvanlig at Nord-Korea avfyrer kryssermissiler, og flesteparten av våpnene de har testet den siste tiden har vært ballistiske missiler eller langtrekkende artillerigranater.

INSTRUERER: Nord-Koreas øverste leder Kim Jong-un fotografert under en skyteøvelse 10. april. Foto: KCNA via Reuters

– Destruktiv makt

Med tirsdagens utskyting demonstrerer Nord-Korea at de har «flere valgmuligheter» når det kommer til våpensystemer, sier seniorforsker Cha Du-Hyeogn ved Asan Institute for Policy Studies til AFP.

– Ballistiske missiler demonstrerer destruktiv makt, mens kryssermissiler viser nøyaktighet, sier han til nyhetsbyrået.

– Frem til nå har Nord-Korea vist sin kraft, og nå demonstrerer de sin treffsikkerhet, utdyper han.

Søndag rapporterte nordkoreanske statlige medier at Kim Jong-un hadde besøkt en flybase og overværet øvelser med landets krigsfly.

FNs sikkerhetsråd har innført en rekke sanksjoner mot Nord-Korea som følge av landets kontroversielle våpenprogrammer.

Publisert: 15.04.20 kl. 13:23

