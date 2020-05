ØKNING: Mennesker ikledd munnbind venter på en buss i Lagos, Nigeria. Den siste tiden har det afrikanske landet hatt en markant økning i registrerte smittetilfeller. Foto: Sunday Alamba, AP

I Europa synker smittetallene – men i mange land er det verste på langt nær over

WHO frykter at mange fattige land fortsatt forbereder seg på det verste i møtet med coronaviruset. Men strenge tiltak for å forhindre spredning vil trolig ta flere menneskeliv enn selve pandemien, mener eksperter.

Samtidig som vestlige land gradvis gjenåpner, stiger smittetallene dramatisk i flere land i Latin-Amerika, Asia og Afrika, påpekte Verdens helseorganisasjon (WHO) under sin daglige pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

Økningen i smittetilfeller i verdens fattigere hjørner er størst i Brasil, Peru, Mexico og Chile i Sør-Amerika, India og Bangladesh i Sørøst-Asia og Sør-Afrika, Kamerun, Algerie og Nigeria i Afrika, viser WHOs tall.

– Om mindre enn fem måneder vil pandemien ha omringet kloden. Alle land har stått overfor utfordringer med å takle dette viruset. Rike, fattige, store og små:

– Lavinntektsland, små øysamfunn og de som lider under vold og konflikt prøver å konfrontere denne trusselen under de mest utfordrende omstendigheter, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus den 19. mai.

Samtidig adresserte direktøren de mange millionene av mennesker i verden som ikke vil kunne bli hjemme, fordi jobben er livsnødvendig for familien, mennesker som ikke kan praktisere sosial distansering fordi de bor svært tett, og mennesker som ikke får mulighetene til å vaske hendene ofte nok av mangel på rent vann.

– Noen forbereder seg fortsatt på det verste, uttalte Ghebreyesus.

RAMMEDE ARBEIDERE: Utenlandske arbeidere står i kø før de går på en buss til Mumbai i India 20. mai. Etter at myndighetene stengte landet 25. mars ble mange arbeidere strandet i byen de opphold seg i. Nylig lettet myndighetene delvis på restriksjonene, på tross av at smitten øker. Foto: Rajanish Kakade, AP

– Kan føre 60 millioner inn i ekstrem fattigdom

Verdensbanken uttalte tirsdag at coronaviruset kan føre 60 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom, skriver CNN.

Titalls millioner i Afrika kan bli fattigere som følge av krisen, og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, advarte onsdag mot å «stå stille og håpe på at den mest virale og livsfarlige av sykdommer omgår Afrika».

– Som hjemsted for mange av verdens fattigste land, er de rett og slett ikke i stand til å håndtere en slik pandemi, sa Bachelet.

På tross av at det bor over 1,2 milliarder mennesker i Afrika, er det i torsdag registrert kun rundt 100.000 smittetilfeller totalt på kontinentet. I overkant av 3000 mennesker er rapportert døde.

Nord i Afrika er Egypt, Marokko og Algerie hardest rammet. I Egypt er 14.229 mennesker så langt bekreftet smittet og 680 dødsfall er registrert.

AVSLUTTER FASTEN: En frivillig arbeider forbereder måltider til fattige familier under den kommende markeringen av Eid al-Fitr, som avslutter fasten under Ramadan i Algerie. Landet har den siste tiden hatt en markant økning av covid-19-tilfeller. Foto: Ryad Kramdi, AFP

Marokko og Algerie har i overkant av 7000 registrerte smittetilfeller hver, men derimot er 575 mennesker så langt bekreftet døde i Algerie, mot 196 i Marokko.

Den registrerte smitten er derimot høyest i Sør-Afrika, med over 19.000 registrerte smittetilfeller og over 350 dødsfall.

– Også i Europa er smittetallene usikre, mye på grunn av at landene har forskjellige praksiser for hvem som testes, og det er ingen grunn til å tro at de er noe mindre usikre i Afrika:

– Grovt sett kan vi si at jo dårligere helsesystemene er, jo mindre testes det, sier Håkon Angell Bolkan, lege og postdoktor ved institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU til VG.

I KØ FOR MAT: Mennesker påføres midlertidig blekk for å markere at de er økonomisk rammet av coronaviruset i Sør-Afrika. Merkingen er ment for å forhindre at flere mottar doble mat-donasjoner. Foto: Themba Hadebe, AP

Tror tiltakene vil ramme flere enn selve viruset

Bolkan tror de mange strenge tiltakene som er innført for å forhindre spredning i de afrikanske landene foreløpig utgjør en større risiko for befolkningen enn selve viruset.

– Færre går på jobb på sykehusene, og samtidig er det vanskeligere for pasientene å nå sykehusene. Mange er også redde for å oppsøke sykehusene. Dermed er det færre pasienter som får livsnødvendig helsehjelp for andre tilstander enn corona:

– Vi har sett samme tendens her i Norge, men dette pågår nok i mye større skal i marginaliserte områder. Det er en effekt vi fortsatt ikke kjenner omfanget av, påpeker legen.

Mindre bevegelsesfrihet, stigende matpriser og mangelen på et fungerende velferdssystem rammer veldig mange, tror han.

– Hvis du blir syk betaler ikke staten regningene dine. Mange må legge én eller tre månedslønner på bordet før de i det hele tatt slipper inn på sykehuset. Folks betalingsevne for helsetjenester har blitt dårligere, sier Bolkan.

I tillegg rammes mangeårig arbeid for fattigdomsbekjempelse av pandemien. En artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet tidligere i mai påpekte at overlevelsesprosenten for mødre og barn synker som følge av virusutbruddet.

– Veldig, veldig store mørketall

I Latin-Amerika er det så langt registrert over 584.000 bekreftede smittetilfeller, viser tall fra Johns Hopkins University. I verdensdelen bor det over 600 millioner mennesker.

– Uansett hvilke tall de rapporterer nå, er veldig lite av det til å stole på, sier Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo til VG.

FÅ TILFELLER: En kvinne ikledd munnbind kikker ut på det fattige nabolaget Tegucigalpa i Honduras den 20. mai. Kraftige regnskyll og steinras har påført nabolaget store økonomiske skader. Honduras har så langt registrert i underkant av 3000 smittetilfeller, og er ett av Latin-Amerikas fattigste land. Foto: Orlando Sierra, AFP

På tross av at Brasil er ett av de ledende økonomiske landene i Sør-Amerika er forskjellen mellom fattig og rik stadig stigende, og landet er svært hardt rammet av virusutbruddet. Tirsdag ble det for første gang registrert over 1000 døde på ett døgn i landet.

– Vi ser at smitten sprer seg i Mexico, Chile og Peru. De er overhodet ikke blant de fattigste landene i Latin-Amerika, men det er store sosiale forskjeller internt:

– Bolivia, Honduras og Nicaragua har rapportert lang færre tilfeller, selv om de stiller mye svakere økonomisk. Det er nok veldig, veldig store mørketall, utdyper Bull.

Se video fra Guayaquil i Ecuador, som tidlig i april slet med å håndtere smitten:

Professoren mener det er vanskelig å kartlegge hvordan smitten påvirkes av økonomiske og sosiale forskjeller i regionen.

– Landene som har hatt størst utbrudd er veldig urbaniserte. Men selv om sykehusene er bedre, kan helsesystemene være dårlige. De fanger ikke opp de fattigste, forklarer Bull.

Hun har lenge fryktet at situasjonen vil forverre seg i Mexico, som iverksatte tiltak sent. Mexico har torsdag over 56.000 registrerte tilfeller, og drøyt 6000 dødsfall.

– Tror du at Latin-Amerika kan lide samme skjebne som WHO har spådd for Afrika, med tanke på at viruset vil eksistere i mange år fremover?

– Ja, min største frykt er at man klarer å bli kvitt dette i Europa, mens det vil vare lenge i Latin-Amerika. De sosiale, økonomiske og politiske konsekvensene vil trolig bli verre enn selve viruset, spår Bull.

ØKNING: En ansatt ved et begravelsesbyrå i Mexico by desinfiserer et kors den 11. mai. Dødstallene har økt kraftig etter utbruddet av covid-19 i Mexico de siste ukene. Foto: Edgard Garrido, Reuters

Publisert: 22.05.20 kl. 01:50

