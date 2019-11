GOLANHØYDENE: Israelske soldater på et bilde tatt onsdag inne i det omstridte området inne i Syria som er annektert av Israel. Foto: JALAA MAREY / AFP

Iran mot Israel på syrisk jord: Dette kan bli den nye storkrigen

Syria kan nok en gang bli slagmarken der en regional storkonflikt utkjempes. Israel og Iran trapper opp mot hverandre, i en periode der begge land ser seg tjent med at den livsfarlige konflikten eskalerer.

Etter åtte år med blodbad, er ikke to sivile dødsfall i Syria lenger nok til å skape store overskrifter. Men ettersom de to ble drept i et israelsk angrep, ifølge det syriske nyhetsbyrået SANA, får dødsfallene en annen, og mer alvorlig dimensjon.

De to regionale stormaktene, erkefiendene Israel og Iran, øker aggresjonen seg imellom, i det som i verste fall kan bli en ny storkrig på syrisk jord.

ANGREP: Dette bildet skal vise ett av de israelske angrepene på mål inne i Syria, i utkanten av hovedstaden Damaskus natt til onsdag denne uken. Foto: AFP

Iranske soldater drept

Iranske baser på syrisk jord var målene for det israelske militæret. Både et kommandosenter, et våpenlager og et luftvernsystem med iranske raketter tilhørende den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, ble truffet. Det melder israelske forsvarskilder til den israelske avisen Haaretz.

Totalt er 23 personer drept i de israelske angrepene, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). 16 av dem skal være utenlandske krigere, antatt å være fra Iran, mens to skal være sivile. De øvrige skal være syriske soldater.

De siste dagenes aggresjon er resultatet av en konflikt som har brent på lavbluss i flere måneder. Intensiteten har nå økt kraftig.

– Etter hvert som borgerkrigen i Syria ebber ut, frigjøres kapasitet for iranske styrker i Syria. Disse vender nå sitt fokus mot Israel. Aggresjonen fra Iran øker, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole til VG.

SÅRET: En ung kvinnes behandles på et sykehus i Damaskus, for skader hun skal ha blitt påført i det israelske angrepet. Foto: SANA

Økt aggresjon på begge sider

Slensvik viser blant annet til rapporter som tyder på at alle handlinger fra Israel nå krever en styrket respons fra Iran. Rakettangrepet mot Israel, som Iran skal ha beordret, ble nemlig foranlediget av et israelsk angrep på en iranskstøttet sjiamilits i Syria tidligere denne uken.

Den nye aggressive strategien skal være bestemt av den mektige generalen Qasem Soleimani, leder for Quds-styrken.

Denne styrken opererer på siden av det øvrige militæret i Iran, rapporterer direkte til Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, og den har en tung tilstedeværelse i både Syria og Irak.

– Israel har vært tydelig på at landet ikke aksepterer en permanent tilstedeværelse av iranske baser i Irak og Iran. Men tidligere har responsen vært avmålt. Denne gangen var det et mye større luftangrep for å opprettholde en avskrekkende effekt, forklarer Slensvik.

HARD RESPONS: En israelsk selvdrevet haubits (howitzer) står klar til å skyte artilleriild inn i Syria fra Golanhøydene. Foto: JALAA MAREY / AFP

Hverken Israel eller Iran ønsker en fullskalakrig med direkte trefninger i sine egne land, men begge landene kan se seg tjent med opptrapping i Syria, mener Slensvik:

I Israel fører den fastlåste politiske situasjonen til at militæraksjoner dras inn i politikken. I Iran kan de voldsomme protestene mot økte bensinpriser gi regimet en grunn til å spille på nasjonalisme ved å angripe Israel.

Samtidig har den amerikanske tilbaketrekkingen fra Syria ført til at både motstandere som Iran opptrer mer risikovillige, mens allierte som Israel fører en mer aggressiv linje for å markere seg.

«DØD OVER ISRAEL»: Under begravelsen til et medlem av den iranske revolusjonsgarden, drept under de voldsomme protestene i landet, ble det veivet med flagg med propaganda mot Israel. Foto: Vahid Salemi / AP

Hva gjør USA?

– Konflikten mellom Iran og Israel vil trolig bli et økende problem i Midtøsten. Det har ført til at noen analyser fremhever faren for en regional storkrig, forklarer Slensvik.

Den tidligere amerikanske ambassadøren til Israel, Michael Owen, er blant dem som har påpekt at den økte usikkerheten rundt USAs rolle i Midtøsten øker faren for konfrontasjon mellom Iran og Israel.

I en kommentar i tidsskriftet The Atlantic peker Oren på at det er uklart om president Donald Trump, som står midt i en riksrettshøring, vil komme Israel til unnsetting.

Oren viser til at da Israel ble angrepet av Egypt og Syria i 1973 var også den daværende amerikanske presidenten, Richard Nixon, midt i en riksrettshøring. Israel kom seirende ut av den påfølgende krigen, men hele regionen betalte en tung pris. «Den neste krigen kan bli enda mer kostbar», avslutter Oren.

Fakta: USAs militærhjelp til Israel Israel har siden opprettelsen i 1948 mottatt over 1.300 milliarder kroner i militærstøtte fra USA, og støtten utgjør i dag rundt 20 prosent av det israelske forsvarsbudsjettet.

President Barack Obama undertegnet rett før han gikk av en ny tiårsavtale som sikrer Israel 35 milliarder kroner i årlig militærstøtte fram til 2028.

Den amerikanske militærstøtten tilsvarer nærmere 100 millioner kroner daglig, mer enn det USA gir i militærstøtte til alle andre land til sammen.

Israels forsvarsbudsjett var i fjor på rundt 145 milliarder kroner, noe som utgjorde 4,3 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

I inneværende år bruker Israel 11,5 prosent av statsbudsjettet på forsvaret, rundt 191 milliarder kroner, viser offisielle tall.

Statsminister Benjamin Netanyahu har som uttalt mål at 6 prosent av landets BNP skal gå til forsvaret. (Kilde: CRS / INSS / SIPRI / NTB) (©NTB)

Publisert: 21.11.19 kl. 10:07