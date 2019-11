VILJESTERK: President Recep Tayyip Erdogan under et møte i parlamentet i Ankara nylig. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Erdogan: Vil kjøpe rakettsystem fra både USA og Russland

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lar seg ikke stoppe av trusler om sanksjoner eller av løfter om å få kjøpe amerikanske våpen i stedet: Han vil fortsette med NATO-landets kontroversielle innkjøp av et russisk våpensystem.

Tyrkias kjøp av det russiske forsvarssystemet S-400 skapte sinne i NATO, og førte til at USA stengte Tyrkia ute fra det amerikanske flyprogrammet. Men på vei hjem fra et toppmøte hos USA-president Donald Trump, viser Erdogan liten vilje til å bøye av.

– Det er utelukket at vi forlater russiske S-400 til fordel for amerikanske Patriotraketter, sier Erdogan, gjengitt i avisen Hürriyet.

TO GODE VENNER: Erdogan og Trump hyllet hverandre i Washington denne uken, men det er fortsatt skjær i sjøen. Foto: Evan Vucci / AP

Vil ikke ha innblanding

Under pressekonferansen mellom Trump og Erdogan i Washington var det en lang sekvens der Trump hyllet Tyrkia for å kjøpe amerikanske våpensystemer, som Trump mente var verdens beste.

Og Trump kan få et visst gjennomslag, selv om det ikke blir helt på måten amerikanerne håper på:

– Vi kan kjøpe Patriotraketter også, men da vil det komme i tillegg til S-400. Å kreve at vi kun kjøper Patriotraketter, og helt skrinlegger S-400, oppfatter vi som en innblanding i være interne anliggender, sier Erdogan.

OMSTRIDTE: Her er det russiske S-400 rakettsystemet, på bakken i Serbia. Tyrkia er i ferd med å skaffe seg det samme systemet. Foto: SERBIAN PRESIDENCY HANDOUT / SERBIAN PRESIDENCY

Frykter for F35

Frykten i NATO er at Tyrkias kjøp av det russiske systemet vil sette alliansens nye jagerflyprosjekt, F35, i fare. Dette fordi S-400 kan laste ned data fra F35 og overføre dette til russerne, frykter kritikerne.

Men Tyrkias har svart at de vil holde S-400 systemet utenfor det integrerte NATO-systemet, og at det slik sett ikke er noen grunn til bekymring.

Tyrkia og Russland har de siste årene fått et stadig tettere samarbeid, og nylig begynte de to landene å patruljere sammen langs den syriske grensen – kun dager etter at de to landene sto på hver sin side i konflikten.

