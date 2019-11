DREPT: En 31 år gammel kvinne ble funnet drept på en adresse i byen Ruds Vedby i Sjælland i Danmark fredag. Lørdag var det lagt ned blomster og lys ved åstedet. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Mann pågrepet for drap på to danske kvinner

En 39 år gamle mannen er pågrepet og siktet for dobbeltdrap på to kvinner i 30-årene. Han hadde et familiært forhold med begge kvinnene, ifølge dansk politi.

Nå nettopp







Tidlig fredag formiddag rykket politiet ut til to adresser i henholdsvis byene Ruds Vedby og Kundby i Danmark.

På hver av adressene ble en kvinne funnet drept, ifølge politiet.

Den drepte kvinnen som ble funnet på adressen i Ruds Vedby var 31 år gammel, og den drepte kvinnen i Kundby var 35 år gammel.

Politiet har pågrepet en 39 år gammel mann som har hatt et familieforhold med begge kvinnene.

Politiet mener at det ikke kommer til å bli noen ytterligere arrestasjoner i disse drapssakene.

Mannen er siktet for å ha drept de to kvinnene med «et hittil ukjent antall knivstikk», skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Kontaktet selv politiet

Den drapssiktede mannen kontaktet selv politiet etter det første drapet i Ruds Vedby.

– Under samtalen ba politiet mannen om å bli på åstedet, men forbindelsen ble avbrutt. Politiet var raskt på stedet og da var ikke 39-åringen lenger på åstedet, skriver politiet i en uttalelse.

Litt senere meldte 39-åringen seg på Holbæk politistasjon etter det andre drapet i Kundby.

les også Politiet vil fengsle seks etter drap og skyting i Danmark

– Dessverre er dette det andre drapet i Ruds Vedby på kort tid. Det er grunnen til at vi har valgt å være til stede med vår mobile politistasjon. Her kan borgere ta kontakt med sine bekymringer eller få informasjon om saken, sier politiinspektør Kim Kliver.

Et av ofrene skal ifølge grundlovsforhøret fredag være søsteren til en kjent kontroversiell dansk politiker, skriver Ekstrabladet.

Et grundlovsforhør er en dansk rettsprosedyre som personen fremstilles for innen 24 timer om politiet ønsker å anholde personen videre.

Mannen ble varetektsfengslet og sitter i varetekt frem til 12. desember.

Publisert: 16.11.19 kl. 11:51







Mer om