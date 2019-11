FANGET AV KURDERNE: En av vaktene i fengselet i Hasakeh åpner luken og fotografen fra AFP får et glimt inn i den overfylte cellen. Foto: FADEL SENNA / AFP

Tyrkia har begynt å sende hjem IS-fanger

Tyrkia vil ikke være et «hotell for andre lands IS-krigere», og har begynt å deportere fanger fra den beseirede terrorhæren. Den første ble satt på et fly til USA, og det forberedes transport til flere land i Europa.

Det melder det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. President Recep Tayyip Erdogan opplyste i forrige uke at 1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere, melder NTB.

Innenriksminister Suleyman Soylu kunngjorde samtidig at Tyrkia ville deportere de utenlandske IS-krigerne til hjemlandet, og mandag meldte Anadolu at den første – en amerikansk statsborger – var satt på et fly til USA.

HAR FÅTT NOK: Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Syv tyske statsborgere vil bli sendt hjem tirsdag, opplyser en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet.

– Det arbeides også med å få sendt hjem elleve utenlandske terrorister av fransk opprinnelse, som er tatt til fange i Syria, sier talsmannen Ismail Catakli til Anadolu.

Ifølge ham forbereder Tyrkia også deportasjonen av IS-krigere fra Irland og Danmark.

Soylu har kommet med krass kritikk av europeiske land som har trukket tilbake statsborgerskapet til IS-krigere og som derfor nekter å ta imot dem.

– Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa han nylig.

SÅREDE: Det er flere måneder siden de ble beseiret, men mange av krigerne har fortsatt skader, og i sykestuen er det nesten like fullt som i de øvrige cellene.

Et langt høyere antall IS-krigere, så mange som 12.000, deriblant to tusen fra europeiske land, sitter fanget i områder i Syria kontrollert av den kurdiske SDF-militsen.

Mange land, deriblant europeiske land, har vist liten vilje til å hente tilbake sine statsborgere som har vært fremmedkrigere i Syria.

I 2016 hentet Norge hjem den norske IS-krigeren Kristian Michelsen fra Tyrkia. Han hoppet av fra IS, men ble pågrepet og fengslet i den tyrkiske byen Gaziantep, nær grensen til Syria. Nordmannen ble senere terrordømt i Norge.

– Utenrikstjenesten er p.t. ikke kjent med at det sitter norske fremmedkrigere i tyrkisk fangenskap, avklarte pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i en e-post til VG fredag i forrige uke.

FENGSLET I TYRKIA: Den norske IS-krigeren Kristian Michelsen satt fengslet i Tyrkia i 2016 og ble utlevert til Norge, der han fikk en terrordom. Foto: Nilas Johnsen/privat

I forrige uke ble det kjent at Tyrkia har hatt kona til tidligere IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi fengslet i over ett år, og at hun sprakk under avhør med tyrkisk etterretning.

Tyrkia meldte også at landet har fanget storesøsteren til Baghdadi, under en operasjon mot et flyktningområde ved byen Aaza i Aleppo-provinsen nord i Syria.

Publisert: 11.11.19 kl. 11:27







