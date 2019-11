GRANSKES: De offentlige høringene skal belyse om USAs president Donald Trump har misbrukt sin makt. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Dette må du vite om riksrettshøringen

Denne uken får amerikanerne mulighet til å høre tre diplomater forklare hvorfor de var bekymret for kravene til Ukraina. – En historisk skandale i amerikansk politikk, sier USA-ekspert.

Oppdatert nå nettopp







De offentlige høringene markerer en ny fase i den pågående riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump. Hittil har granskingen i Representantenes hus foregått bak lukkede dører.

les også Bush-etikksjef: Tre grunner til at Ukraina-saken må føre til riksrett

Kjernen i granskingen er hvorvidt Trump har misbrukt makt ved å be Ukraina etterforske sin politiske rival Joe Biden og Demokratene. Et sentralt spørsmål er om et besøk i Det hvite hus og bistand på 391 millioner dollar ble brukt som pressmiddel.

De TV-sendte høringene vil gi Demokratene en mulighet til å overbevise opinionen om at det er riktig å stille Trump for riksrett.

Fakta om riksrettsprosessen * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med hans forhold til Monica Lewinsky. Kilde: NTB

Høringene begynner onsdag ettermiddag norsk tid, med USAs ambassadør til Ukraina, William Taylor. Hans oppfatning var at både militære bidrag og et besøk i Det hvite hus var betinget av at Ukraina åpnet etterforskninger. Ifølge Taylor sto Trumps advokat Rudy Giuliani i spissen for å kreve disse etterforskningene, gjennom det Taylor beskrev som en «irregulær kanal».

les også Trump-rådgiver nekter å stille til riksrettshøring

Eks-ambassadør på listen

Samme dag skal også George Kent fra Utenriksdepartementet vitne. Kent har anklaget Giuliani for føre en kampanje mot den tidligere ambassadøren i Ukraina, Marie Yovanovitch, med mål om å fjerne henne fra stillingen. Han skal ha bedt Utenriksdepartementet om å forsvare henne, uten å bli hørt.

I SØKELYSET: Tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, på vei inn til Capitol Hill for en lukket høring 11. oktober. Foto: REUTERS

Yovanovitch, som ble kalt tilbake i mai i fjor, skal selv vitne på fredag. Yovanovitch har tidligere forklart at hun var bekymret for Giulianis forsøk på å få Ukraina til å etterforske Biden. Hun følte seg truet og skal ha fått beskjed om å passe seg.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Ekspert: Vitne kan være avgjørende

– Taylor er et kronvitnet så langt, med sin fartstid i amerikansk diplomati og innen militær tjenestegjøring. Taylor og Kent er begge ytterst troverdige vitner, som en del av utenriksdiplomatiet, sier Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Finnes det et vitne som kan bidra til å «felle» president Trump?

SPENT PÅ «TRØKKET»: – Det at det spilles ut for åpen scene, bidrar til et helt annet «trøkk» i mediene, sier USA-ekspert Svein Melby. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– Hvis det er noen som kan snu på disse tingene, er det John Bolton (Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver journ.anm.). Han har nektet å stille som vitne, og krever nå en rettslig kjennelse på om han er nødt til å møte. Det kan ta tid å få et vedtak på det, sier Melby.

– Han sto sentralt i administrasjonen under håndteringen av dette, og hvis han vitner og går god for fremstillingen disse vitnene vi har hatt, kan det være direkte avgjørende. Det kan plutselig skje at han ombestemmer seg og vitner frivillig, men det ser ikke sånn ut.

les også Toppadvokaten som nektet å vitne: - Har en helt sentral rolle

– Kan ha en helt annen innvirkning

Melby sier at høringene primært er viktige fordi de kan ha betydning for opinionen, og at medietrykket blir viktigere enn selve innholdet.

– Dette får en helt annen spredning og vil bli sendt videre i alle mulige medier. Det skjedde jo ikke med de lukkede – men nå skjer det direkte. Det kommer til å dominere på kveldsnyhetene i USA. Derfor kan dette være med på å øke trykket fra opinionen, og det kan ha en helt annen innvirkning enn det vi har sett tidligere.

LEDER GRANSKINGEN: Demokratenes Adam Schiff. Foto: SAUL LOEB / AFP

Høringene skjer i etterretningskomiteen i Representantenes hus, som ledes av Demokratenes Adam Schiff. Schiff og hans motpart David Nunes kan bruke opptil 45 minutter hver på hvert vitne. Begge har mulighet til å overlate utspørringen til hver sin advokat. I de lukkede høringene var det advokatene som drev forklaringen fremover, mens Schiff og Nunes skjøt inn spørsmål.

Etter 90 minutter kan de andre medlemmene i komiteen bruke fem minutter hver til å stille vitnene spørsmål.

Republikanernes slagplan

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Trump har nektet for å ha gjort noe galt og forsvarer seg ved å angripe vitnene, prosessen og varsleren som utløste granskingen.

Republikanere involvert i etterforskningen har utarbeidet et detaljert notat hvor de beskriver forsvarsstrategien deres:

Dette er ifølge CNN de fire sentrale punktene:

Referatet fra 25. juli-telefonsamtalen «viser ingen betingelser eller bevis på press».

Ukrainas president har sagt at ikke følte noe press.

Da Trump snakket med Zelensky 25. juli var ikke den ukrainske regjeringen klar over at bistanden var satt på vent.

Blokkeringen av bistand ble opphevet 11. september.

les også Offentliggjør vitnemål fra tidligere Ukraina-ambassadør

Republikanerne har sagt at de vil kalle inn åtte personer til de offentlige høringene, blant andre Joe Bidens sønn Hunter og den anonyme varsleren. Schiff har avvist kravet og vist til at varslerens påstander er bekreftet av andre forklaringer.

I forrige uke sa varslerens advokat til VG at han er redd for hva som vil skje dersom varslerens identitet blir kjent.

les også Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

– En historisk skandale

– Dette er en historisk skandale i amerikansk politikk, sier USA-ekspert Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole.

– Dette er ikke som Watergate – fordi fakta nå er på bordet, men republikanerne snur ikke. Bevisene er jo der, og Trump har innrømmet det han har gjort. Det som er uvanlig er at republikanerne ikke er interessert, sier hun, og skisserer to hovedforklaringer:

«SKANDALE»: – Demokratene håper dette vil bevege folkeopinionen enda mer, nå som vi får tv-klipp av vitnene som tidligere bare har snakket bak lukkede dører, sier førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Restad. Foto: Thomas Floyd

– Det ene er at politikere gjerne søker gjenvalg, og hvis de er kritiske til Trump, så blir de ikke gjenvalgt. Men det henger også sammen med radikaliseringen av partiet, som har gått langt til høyre, og som gjorde det mulig for Trump å ta over. Det er mulig at de er så partiske og langt ute på høyresiden, at de ikke er interessert i fakta og i å dømme sin egen president.

Tidligere i november viste en måling at halvparten av alle amerikanere vil at Trump skal stilles for riksrett og avsettes.

les også Tidligere Trump-rådgiver: Mener presidenten ikke gjorde noe ulovlig

Veien videre

Neste uke skal åtte personer vitne, blant annet Ukraina-topp i Trumps sikkerhetsråd, Alexander Vindman. Det er uklart hvor lenge de offentlige høringene vil pågå. I etterkant skal det sendes en rapport til justiskomiteen i Representantenes hus. Hvis komiteen mener det er grunnlag for å stille Trump for riksrett, vil den foreslå tiltaler. Siden Demokratene har flertall i Representantenes hus, er det sannsynlig at tiltalene blir vedtatt.

Les også: Dette kan riksrettsgransking bety for Trump

Deretter er det opp til Senatet å gjennomføre en rettssak. Det er uklart når dette vil skje og hvor lang tid det vil ta. For å finne Trump skyldig, må to tredjedeler stemme for. I dag er det lite trolig at det vil skje, siden Republikanerne har flertallet i Senatet.

– De færreste tror det kommer en fellende dom i Senatet, bekrefter Melby.

Kun to ganger tidligere har en amerikansk president blitt stilt for riksrett: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998–1999. Ingen av dem ble kjent skyldig av Senatet.

Publisert: 13.11.19 kl. 14:21 Oppdatert: 13.11.19 kl. 15:26







Mer om