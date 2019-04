MOR OG BARN: Center for Coastal Studies har frigitt bildet av kalven og moren som ble observert i Cape Cod i USA 11. april. Foto: Center for Coastal Studies

Sjeldent syn gir håp for utrydningstruet hval

Tre kalver av hvalarten nordkaper ble sett utenfor kysten av Massachusetts i forrige uke.

Nordkaperen er en av verdens mest utrydningstruede hvaler, og på verdensbasis er det bare rundt 411 individer igjen.

Nå har forskere i USA sett noe som får dem til å håpe at fremtidsutsiktene til den utrydningstruede nordkaperen kan være bedre enn fryktet, skriver The Guardian: Tre nordkapere med hver sin lille kalv utenfor kysten av New England.

To av disse parene med mor og barn ble observert torsdag forrige uke, mens det første ble observert 9. april, skriver Center for Coastal Studies på sine nettsider.

Syv kalver totalt

Hvalen føder utenfor kysten av Georgia og Florida på vinterstid, og her ble det tidligere i år observert syv nyfødte kalver.

– Dette er gode nyheter, selv om vi trenger mange flere, sa Charles Mayo, som er ekspert på hvalarten i Center for Coastal Studies til Cape Cod Times da.

Om våren, vanligvis i april, kommer hvalene nordover til New England. De tre kalvene som nå er observert her hører til blant de syv som tidligere er sett lenger sør, sier Charles Mayo i Center of Coastal Studies til CNN.

Dette er lovende nyheter, skriver The Guardian: I fjor ble det nemlig ikke observert en eneste ny hval av denne typen, noe som fikk forskerne til å frykte at arten var nær ved å bli utryddet.

Publisert: 15.04.19 kl. 04:03