BEHOV FOR PRIVATLIV: Katten Perdita søker noen som respekterer hennes behov for privatliv. Foto: Mitchell County Animal Rescues facebookside

«Verdens verste katt» kan nå adopteres

Dyrebeskyttelsen i North Carolina i USA søker en eier til det de kaller for «verdens verste katt»

Mitchell County Animal Rescue har lagt ut en facebook-post hvor de søker en eier til katten Perdita. De gir henne bort gratis i håp om å finne noen som respekterer hennes behov for privatliv.

En av Perditas mange egenskaper er ifølge mottaket at hun stirrer inn i sjelen din til det føles ut som om du aldri kan bli munter igjen.

-Trodde hun hadde vondt

Perdita liker ikke fargen rosa, kattunger, hunder, barn, the Dixie Chicks, Disney-filmer og sist men ikke minst...KLEMMER, ifølge dyremottaket.

Nyhetsbyrået AP skriver at Perdita kom til mottaket på julaften. De sier til nyhetsbyrået at Perdita ved flere anledninger har forsøkt å lokke besøkende til henne, men at det sjeldent går bra.

– Jeg ser på henne akkurat nå, mens hun ruller rundt i sengen sin og ser søt ut. Men i det du prøver å kose med henne, smeller hun til. Vi trodde hun hadde vondt så vi tok henne til veterinæren, men han sa «nei, denne katten er bare en idiot», sier mottakets direktør Amber Lowery til nyhetsbyrået.

Facebookposten har fått tusenvis av «likes» og en oppfølgingspost sier at det har kommet inn over 50 adopsjonssøknader.

Publisert: 24.01.20 kl. 19:30

