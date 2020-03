UNNGÅR HÅNDHILSING: Joe Biden og Bernie Sanders hilste på hverandre med albuene i debatten i Washington, D.C. søndag. Debatten foregikk uten publikum. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Bernie Sanders: – Må få presidenten til å holde kjeft

Da Joe Biden og Bernie Sanders for første gang hadde debattscenen alene, var dette beskjeden fra de demokratiske kandidatene: Begge hadde håndtert corona-krisen bedre enn Donald Trump.

Oppdatert nå nettopp

– Det første vi må gjøre er å få denne presidenten til å holde kjeft med en gang, sa Vermont-senator Bernie Sanders da han for første gang sto på debattscenen alene med tidligere visepresident Joe Biden.

De to demokratene kjemper om å få sjansen til å slå republikaneren Donald Trump i presidentvalget 3. november.

– Det er helt uakseptabelt å la ham holde på med å spre usann informasjon som forvirrer folk, fortsatte Sanders i en debatt som først og fremst handlet om én ting: Den pågående corona-epidemien.

Fikk du med deg? Trump erklærer nasjonal krisetilstand i USA

Donald Trump har erklært nasjonal krisetilstand i USA, og frigitt føderale midler på opptil 50 milliarder dollar. Trump har også gitt det amerikanske helsedepartementet fullmakter til å gjøre unntak fra føderale krav og lover.

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler nå at alle arrangementer med mer enn 50 personer avlyses eller utsettes.

Coronautbruddet har også lagt en demper på valgkampen til Biden og Sanders. Begge har avlyst valgmøter før tirsdagens viktige nominasjonsvalg i Florida, Ohio, Arizona og Illinois – hvor det til sammen skal deles ut 577 delegater.

Natt til søndag var den planlagte debatten i Phoeniz, Arizona flyttet til et TV-studio i Washington D.C. – uten publikum i salen.

Fikk du med deg? Biden vil velge en kvinnelig visepresident

Også den tradisjonelle «handshaken» mellom debattantene måtte vike, til fordel for den mer virusvennlige albuehilsenen.

– Dette er som en krig. Og som i en krig gjør du hva du kan for å ta vare på folket ditt, sa Joe Biden.

Presidenten har tidligere fått kritikk for ikke å ta krisen på alvor, og Robert Gibbs, som var pressesekretær og rådgiver for tidligere president Barack Obama, sier til nyhetsbyrået AP at krisen er en gylden anledning for de to demokratene som ønsker å erstatte ham.

– Slike øyeblikk dukker ikke ofte opp i valgkampen, og dette er en perfekt anledning til å vise millioner at du har det som trengs, sier han, skriver NTB.

– De må vise velgerne at de har svar på det som mangler akkurat nå, og det må de gjøre ved å være rolige og ærlige og ved å vise empati og vilje til å lede, sier han.

Følg det amerikanske presidentvalget i vårt spesialstudio.

Bernie Sanders valgte i sine svar under debatten å legge vekt på svakhetene ved det amerikanske helsesystemet.

– La oss være ærlige, dette viruset visert hvor svakt vårt helsevesen er, svarte han da CNN-programlederen spurte hva han ville gjort for å hindre at USA ender opp som Italia.

– Folk føler seg kanskje ikke friske, de vil til legen, men de lar være fordi de ikke har råd. Nå sitter de og lurer på hva som skjer hvis de blir syke, fordi det blir for dyrt. Vi kan ikke garantere helsehjelp til innbyggerne våre.

Dette fikk Joe Biden til å skyte inn:

– Dette har ikke noe med forsikringer å gjøre. I en nasjonal krise som dette vil myndighetene betale uansett. Vi skriver bare under loven, sa han.

Biden har flere ganger den siste tiden gått hardt ut mot Trumps håndtering av coronautbruddet. Det har ikke gått ubemerket hen hos presidenten, som har svart med å anklage Biden for å ha hatt ansvaret for svineinfluensaepidemien «som tok livet av tusenvis av mennesker» i 2009.

Publisert: 16.03.20 kl. 02:33 Oppdatert: 16.03.20 kl. 02:44

Fra andre aviser