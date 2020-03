SKAPER FRYKT: Coronaviruset skaper frykt over hele verden. I England ble det i helgen født et barn som allerede var smittet med viruset, trolig av sin egen mor. Foto: STR / AFP

Nyfødt baby med coronavirus

Ble testet bare minutter etter fødselen, moren var allerede smittet.

Nå nettopp

Blant annet The Guardian melder om det som skal være det yngste tilfellet av coronaviruset i England.

Moren var rett før fødselen innlagt på sykehus med mistenkt lungebetennelse i Enfield, North Middlesex. Det viste seg altså at hun i stedet var smittet av coronaviruset.

Moren og det nyfødte barnet blir nå behandlet hver for seg. Moren skal være overført til et en spesialavdeling for personer med infeksjoner.

Det er ikke kjent om barnet ble smittet mens det lå i morens mage, eller om smitten inntrådte ved fødselen. Sykehuset har bekreftet hendelsen.

– To pasienter ved North Middlesex Univeristy Hospiltal har testet positivt for coronavirus. En av dem er overført til et spesialsenter og den andre blir behandlet på isolat, står det i en uttalelse fra sykehuset.

Publisert: 14.03.20 kl. 21:53

Mer om Coronaviruset Baby Fødsel Sykehus

