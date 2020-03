LIKT OG MISLIKT: De er upopulære og mislikte av mange israelere, og beundret av andre. Ekteparet Sarah og Benjamin Netanyahu har holdt seg ved makten i 14 år. Foto: ATEF SAFADI / POOL

Netanyahu vant valget igjen. Fortsetter som statsminister i Israel

Han er korrupsjonstiltalt av israelske høyesterett og dømt nord og ned av politiske motstandere. Men nå kan Benjamin Netanyahu ha seiret på alle fronter. Israelske velgere vil fortsatt ha «Bibi».

Nå nettopp

Han er det israelske valgets vinner. Det konservative partiet hans, Likud, ser ut til å få 37 mandater, tre mer enn konkurrenten fra Blå/Hvitt, sentrum-høyre partiet som ledes av den tidligere israelske forsvarssjefen, Benny Gantz.

Sammen med partier som inngår i en koalisjon med Likud, ligger Netanyahu an til å få 60 plasser i Knesset. Han trenger bare å overtale en politiker til, så får han 61 av de 120 plassene som Knesset består av.

Og det som virkelig kan krone det som tyder på en stor valg-triumf for mannen som har styrt Israel i 14 år, kan bli om Benjamin Netanyahu klarer å få igjennom en lov som sikrer at han ikke blir dømt for korrupsjon.

TAPEREN: To ganger har den gamle generalen kjempet jevnt med Benjamin Netanyahu, men i det tredje valget på under ett år, ble Benny Gantz mandag kveld slått grundig av den israelske statsministeren Foto: Harald Henden

les også Går mot et tredje valg i Israel

– Først og fremst ser dette ut til å være en stor personlig seier for Netanyahu. Nå har han mislykkes to ganger med å danne en majoritetsregjering, han har slåss mot rettsapparatet og likevel klarer han å dra i land en slik seier. Det viser hvor sterkt statsministeren står i Israel, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen, Dagen.

Valgdagsmålingen som ble offentliggjort like etter at valglokalene stengte mandag, klokken 21 norsk tid, antyder at Netanyahus parti Likud, sammen med fire mindre støttepartier ligger an til å kunne klare å få 61 plasser av de 120 som Knesset består av.

OVERRASKET: Midtøsten-kjenner Nils Butenschøn mener det fins politiske overløpere innad i Likud, noe som kan gjøre det vanskelig for Netanyahu å få igjennom en såkalt immunitetslov. Foto: Thomas Winje ÿijord / Scanpix

Ender det med et flertall for Netanyahus koalisjon, vil Knesset kunne vedta en lov som gir statsministeren immunitet for straffeforfølgelse, og dermed vil høyesteretts tiltalebeslutning mot Benjamin Netanyahu, bli stilt i bero.

– Man kan kanskje si at valgresultatet, gitt at valgmålingen avspeiler det reelle resultatet, var litt overraskende, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Midtøsten-kjenneren, Nils Butenschøn, til VG.

les også En av dem skal styre Israel. Nå vasker de skittentøy for åpen scene

Slik det ser ut nå vil Likud-partiet som Netanyahu styrer, sammen med koalisjonspartiene, får 60 plasser av de 61 de trenger for å få flertall. Får de ett mandat til, har de flertall i Knesset.

– Betyr det igjen at Netanyahu unngår å bli dømt for korrupsjon i rettsmøtet 17. mars?

– Ikke nødvendigvis. Statsministeren har ikke bare støttespillere innad i sitt eget parti, det kan finnes politiske overløpere og da får Netanyahu problemer med å få igjennom en såkalt immunitetslov før 17. mars. Men den israelske statsministeren har vist seg å være en politisk overlever, så her kan der fremdeles være duket for mye dramatikk, sier Butenschøn.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk lar seg imponere over at statsminister Benjamin Netanyahu politiske «smartness» og evne til å mobilisere når det kommer til valg.

– Var han valgets store vinner, så var israelske meningsmålingsinstitutt de store taperne. Ingen hadde forutsett at statsministeren kunne oppnå et slikt godt resultat, sier Selbekk.

Israel-kjenneren ser likevel faretruende trekk ved det israelske demokratiet, som han ellers har mye pent å si om.

– Det står respekt av en stat som har vist at de kan fengsle en president, Moshe Katsav, for å ha begått en voldtekt, en statsminister Ehud Olmert, fengslet for korrupsjon og nå å ha reist tiltale mot dagens statsminister, Benjamin Netanyahu for å begått korrupsjon.

IMPONERT: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener Benjamin Netanyahus valgseier viser hvor sterkt statsministeren står i israelske politiske landskapet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Men skulle det gå slik at at Benjamin Netanyahu klarer å innføre en lov som gir ham immunitet og unngår å bli stilt til rette for det han er tiltalt for, så vil jeg gå så langt som å si at det israelske demokratiet har spilt fallitt. Til nå har det i Israel ikke vært forskjell på høy og lav. Følger du ikke landets lover og regler, så skal du ikke kunne vri deg unna, sier mener Israel-vennen Vebjørn Selbekk.

ISRAELSKE VELGERE: har ventet på en styringsdyktig regjering siden i april i fjor. Ventetiden er over og ved roret vil fremdeles Benjamin Netanyahu sitte. Foto: JACK GUEZ / AFP

Publisert: 02.03.20 kl. 23:43

Les også

Mer om Benjamin Netanyahu

Fra andre aviser