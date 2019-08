BYTTEHANDEL? Donald Trump svarer på spørsmål fra pressen i sitt ovale kontor tirsdag 20. august. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Puertorikanere svarer på Trumps spøk: – Det beste som kunne skjedd oss

Ifølge New York Times har president Donald Trump tullet om å gi bort Puerto Rico til danskene i bytte mot Grønland. Som svar har Twitter-brukere på øygruppen laget sine egne danske startpakker.

Det melder kanalen NBC, som også skriver at det virker som om mange ville vært glade for å slippe unna Trump og komme under dansk styre.

– Jeg vet ikke med deg, men jeg ville ikke hatt noe problem med å bli solgt til Danmark, skriver markedskonsulenten Gabriel René på Twitter – både på spansk og dansk.

– Det å bli del av Danmark ville muligens vært det beste som kunne skjedd oss, skriver en annen Puerto Rico-innbygger under psevdonymet Dartina Marie Pérez, og legger ved et lite hjerte mellom det puertorikanske og det danske flagget.

– Som å vinne i Lotto

Overfor VG forklarer hun at selv om det hele er en spøk, ligger det også litt alvor bak.

– Her sitter vi i en amerikansk koloni som presidenten behandler med forakt. Vi er konkurs, og utsettes for voldsomme innstramminger. Det å komme under et sosialdemokratisk paradis høres slett ikke verst ut, sier hun og forteller at hun selv er i 30-årene og har hørt at de skandinaviske landene har gode ordninger for foreldrepermisjon og et gratis skolesystem.

– Når vi spøker om å bli en del av Danmark, er det nok litt av det samme som når man sitter sammen med vennene sine og fantaserer om å vinne i Lotto. Myndighetene her er en katastrofe og de fleste vennene mine har allerede forlatt Puerto Rico, men humor som dette er en god overlevelsesstrategi, sier hun og legger til:

– Dessuten elsker alle her allerede danske smørkjeks!

Skal ha tullet under møte

Det er avisen New York Times som melder om Trumps Puerto Rico-spøk, som skal ha blitt ytret under en av de mange anledningene det siste året hvor han har vist interesse for å kjøpe verdens største øy fra danskene.

Avisen har snakket med en kilde som sier at han var til stede da Trump under et møte tullet med å prøve å bytte Puerto Rico med Grønland – tilsynelatende glad for å kvitte seg med øya, som han flere ganger har kritisert ledelsen til. Puerto Rico er et selvstyrt territorium som tilhører USA, men innbyggerne har for eksempel ikke stemmerett ved amerikanske valg.

Og puertorikanske Orland Castro, som lager podkaster under navnet Nieto, har tilsynelatende forberedt seg godt på mulig dansk overtagelse:

– Jeg har forberedt oss på tiden da Trump bytter oss mot Grønland og vi blir en dansk koloni, skriver han, og legger ved bilder av smørkjeksene «Danish delights», danske ølflasker og TV-serien «Vikings».

«De karibiske vikingene»

Flere av twitterbrukerne bruker emneknaggene #DenmarkPR og #DinamarcaPR, og omfavner både danskenes dronning Margrethe og de danske fotballherrene som sine egne.

– Vi vil endelig være representert i Europa, og kanskje også muligens VM, skriver twitterbrukeren Ares over et bilde av landslaget:

En annen Twitter-bruker, Fernando, understreker at folket på Puerto Rico er totalt uberørt over Trumps spøk, men at de gjerne har det litt moro på hans bekostning likevel.

– Du kan høre de karibiske vikingene komme til takten av Dembow (musikalsk rytme, red.anm.) over horisonten, er hans bidrag.

