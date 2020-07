PRESIDENT: Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland. Foto: SERGEI GAPON / POOL

Presidenten anbefalte vodka og traktor mot corona - nå innrømmer han å ha blitt smittet

Aleksandr Lukasjenko (65) hevdet i april ingen dør av corona-viruset i hans Hviterussland. Nå innrømmer presidenten at han selv har vært corona-smittet.

Det bekrefter han selv ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta. Dette skjer bare snaut to uker før presidentvalget i Hviterussland.

– Det var legenes konklusjon i går. Uten at jeg har hatt symptomer, sier president Lukasjenko om corona-smitten.

– Jeg beklager stemmen min. Jeg har snakket mye i det siste. Men det mest overraskende er at dere i dag møter et menneske som klarte å overleve corona-viruset, blir han sitert på av nyhetsbyrået.

Han har helt siden starten vært kritisk til nedstengningen av Europa, og blant annet var Hviterussland lenge det eneste stedet i vår verdensdel der det fortsatt ble spilt ligafotball.

Aleksandr Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med hard hånd helt siden 1994, har bagatellisert corona-faren, selv spilt ishockey for fulle tribuner – og omfavnet sine medspillere. Han uttalte at det var for kaldt for viruset i ishallen.

Presidenten har anbefalt innbyggerne å drikke vodka, kjøre traktor og ta badstu for å holde seg friske.

– Folk jobber på traktoren, ingen snakker om virus. Traktoren kurerer alle! Jordene kurerer alle, uttalte presidenten, som tidligere var direktør for et kollektivbruk og er svært jordbruksinteressert.

Mens landene rundt, Russland, Polen, Litauen, Latvia og Ukraina, innførte strenge corona-tiltak, gikk livet som normalt i Lukasjenkos Hviterussland.

Blant annet valgte Vladimir Putin å utsette feiringen av 75- årsjubileet for seieren over nazistene - fra 9. mai. I Hviterussland gikk feiringen som vanlig på denne historiske dagen. Lukasjenko regnes av mange som «Europas siste diktator».

– Det viktigste er at folk ikke får panikk. Min største frykt er at folk skal få psykose ut fra alt som står i media, uttalte Lukasjenko om corona-faren.

Mange hviterussere har reagert på hvordan Lukasjenko har håndtert corona-situasjonen - samtidig som det er snaut to uker til presidentvalget i landet. Det har vært store demonstrasjoner mot Lukasjenkos regime - og dette har blitt hardt slått ned på av spesialstyrker.

Flere av Lukasjenkos mulige motkandidater i presidentvalget har blitt fengslet. Det har nå klart at kona til en av dem stiller til valget - mot Lukasjenko. Det er Svetlana Tikhanovskaja, den eneste fra opposisjonen som har fått lov til å stille.

I begynnelsen av juli kunngjorde Lukasjenko at landet hadde seiret over corona-viruset. I følge de offisielle tallene er 543 mennesker døde og 67.000 registrert smittet i Hviterussland.

Publisert: 28.07.20 kl. 19:33

