Produsent forventer å levere coronamedisin til alle innen september

Det amerikanske legemiddelselskapet Gilead regner med å produsere nok av coronamedisinen Remdesivir til å dekke det globale behovet innen september.

Remdesivir er den første medisinen som i en stor klinisk studie har vist effekt for pasienter med covid-19. Legemiddelet ble godkjent for bruk til behandling tidligere i juli.

Nå regner det amerikanske legemiddelselskapet Gilead med å produsere nok av coronamedisinen Remdesivir til å dekke det globale behovet innen september, meddeler Gileads administrerende direktør Daniel O'Day sent torsdag kveld, ifølge Reuters.

Så langt har etterspørselen etter Remdesivir overskredet tilbudet i mange deler av verden, men administrerende direktør forventer at dette vil endre seg i løpet av de neste månedene.

Vil produsere to millioner behandlinger

Gilead begynte kommersielt salg denne måneden av legemiddelet, som ble gitt til innlagte coronapasienter.

Legemiddelselskapet melder at de forventer å produsere to millioner eller flere Remdesivir-behandlinger i 2020. De opplyser også at de forventer et samlet salg på 23–25 milliarder dollar dette året.

BEHANDLINGER: Legemiddelselskapet Gilead melder at de forventer å produsere to millioner eller flere Remdesivir-behandlinger i 2020. Foto: Mike Blake / X00030

Det er noe mer enn de tidligere forventningene, som lå på 21,8–22,2 milliarder dollar, skriver Reuters.

Flere store studier har prøvd ut Remdesivir som coronabehandling – blant annet den store WHO-studien Solidarity, som også har gått i Norge. Konklusjonen fra en studie i Danmark har vist at Remdesivir kan redusere sykehusoppholdet fra 15 til 11 dager.

Norge får tilgang

EU-kommisjonen meldte tirsdag på Twitter at de har signert en avtale med Gilead for sikre tilgang til medisinen.

– Vi har jobbet utrettelig for en avtale for å sikre oss den første godkjente medisinen mot covid-19 til EU. Vi snur alle steiner i kampen om en sikker og effektiv behandling, sa leder for helse- og matsikkerhet Stella Kyriakides i EU-kommisjonen i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på 63 millioner euro og vil gi behandling til omkring 30.000 pasienter med alvorlige symptomer.

Det bekreftes også at Norge får tilgang på medisinen.

– Kliniske studier har vist at Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator. Jeg er derfor glad for at Norge er omfattet av innkjøpsavtalen vi har med EU gjennom en såkalt JPA (Joint Procurement Agreement), skrev Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en e-post til VG onsdag.

FÅR TILGANG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad Norge er omfattet av innkjøpsavtalen vi har med EU, og dermed får tilgang på medisinen Remdesivir. Foto: Stian Lysberg Solum

Videre opplyser han om at Helsedirektoratet har spilt inn et ønsket kvantum av Remdesivir.

– Det sikrer Norge tilgang på dette legemiddelet på lik linje med landene i EU når det blir tilgjengelig, legger han til.

Publisert: 31.07.20 kl. 08:09

