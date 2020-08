FORTSETTER: Demonstrasjonene i Hviterussland fortsetter og tirsdag er arbeidere oppfordret om å gå til streik mot presidenten. Foto: Sergei Grits / AP

Hviterussland-kjenner til VG: – Generalstreik mot Lukasjenko tirsdag

– Lykkes demonstrantene med å lamme industrien, vil det skape store problemer for president Lukasjenko, sier dr. Arve Hansen, som har inngående kunnskaper om den politiske situasjonen i Hviterussland.

Demonstrasjoner hver dag og en generalstreik som starter tirsdag, er opposisjonens resept på å tvinge Hviterusslands president i kne, ifølge Hansen.

Samtidig opptrer Svetlana Thikanovskaja med stadig større selvtillit og erklærte seg mandag som vinner av valget.

Regimet hevder at president Alexandr Lukasjenko fikk over 80 prosent av stemmene ved søndagens valg, og presidenten har allerede fått gratulasjoner fra sin russiske kollega Vladimir Putin.

SYMBOLET: Svetlana Thikanovskaja er blitt et forbilde og frontfigur i bevegelsen mot president Lukasjenko i Hviterussland. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Arve Hansen har nettopp fått godkjent sin doktoravhandling om protestbevegelser i Minsk, Kiev og Moskva. Han bodde i Hviterussland fra 2006 til 2010.

Dr. Hansen ser klare tegn på at demonstrasjonene i Hviterussland kan komme til å øke i omfang, og at de når ut til et bredere lag av befolkningen.

– Det ikke bare i urbane strøk at motstanden mot presidenten materialiserer seg, det skjer også i landsbyer og mindre byer i andre hviterussiske regioner

– Det er bebudet generalstreik tirsdag og opposisjonen har lovet at det skal streikes og demonstreres hver eneste dag og kveld fremover. Klarer de å lamme industrien, kan det igjen føre til at folk rundt president Alexandr Lukasjenko ikke lenger ser seg tjent med å støtte presidenten.

– Som vi så det i Ukraina så vil bilder av vanlige folk som blir banket opp og skamslått gjøre inntrykk på hviterussere, og øke presset mot presidenten, sier Arve Hansen.

PRESSET: – Selv om president Lukasjenko er hardt presset, tror jeg ikke han vil gi seg med det første, sier dr. Arve Hansen ved Universitetet i Tromsø. Foto: Ellinor Egeberg

Vil bekrefte juks

Svetlana Thikanovskaja sa mandag at hun ikke er enig i det offisielle valgresultatet.

– Vi sitter med informasjon, som vi kan dokumentere, på at det motsatte resultatet er tilfelle, og at jeg fikk langt flere stemmer enn noen annen kandidat. Vi har folk som offisielt vil bekrefte juks ved valgstasjonene, sa hun på en pressekonferanse mandag.

– Det som skjedde i går er regjeringens feil. Vi har bedt om at det ikke blir brukt vold mot folk som samlet seg i gatene. Det gjør vondt å oppleve, men fordi vi ikke har internettilgang, kan vi ikke bekrefte eller avkrefte at en av demonstrantene er død. Jeg håper det ikke er sant og at alle er i live. Hvis ikke betyr det at regjeringen har begått en forbrytelse, sa Thikanovskaja.

– Svetlana har lyktes i å skape bred nasjonal bevegelse. hun er først og fremst et symbol, ikke en leder for opposisjonen. Hennes mål er å få i stand frie og uavhengige valg. En generalstreik er et virkemiddel til å nå disse målene, og å oppnå at president Lukasjenko blir isolert, sier Arve Hansen.

EU kaller sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Hviterussland uakseptabel og krever samtidig løslatelse av de mange som er pågrepet.

– Vi fordømmer volden og ber om at alle som ble pågrepet i går kveld straks blir løslatt, heter det i en uttalelse fra EU.

– Det hviterussiske folk forventer at stemmene fra valget blir talt opp på nøyaktig vis. Det er helt avgjørende at valgkommisjonen offentliggjør resultatene som reflekterer det hviterussiske folks vilje, heter det videre.

Norge fordømmer

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge fordømmer sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot demonstranter etter gårsdagens presidentvalg i Hviterussland.

– Slik voldsbruk er uakseptabel. Vi ber hviterussiske myndigheter løslate arresterte demonstranter og journalister umiddelbart, sier utenriksministeren til VG.

Søreide mener også at det er svært kritikkverdig at oppkjøringen til valget ble preget av arrestasjoner av politiske aktivister, journalister og observatører, i tillegg til omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet.

– Slike tiltak er uforenlige med det å avholde fredelige, frie og rettferdige valg, sier Søreide.

