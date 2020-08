SKADD: - Jeg var heldig med tanke på det enorme omfanget av denne katastrofen, sier bistandsarbeider i Kirkens Nøhjelp , Benedicte Næss Hafskjold.

Benedictes ukjente Beirut-drama: - Blodet silte nedover ansiktet mitt

Det er tirsdag etter jobb. Benedicte Hafskjold står og ser ned mot havnen gjennom verandavinduet. Så blir hun blåst overende inne i leiligheten, og blir liggende i en haug av knust glass.

– Jeg husker at jeg fikk krøket meg sammen, med en følelse av at hele verden eksploderte og at leiligheten flyttet på seg. Tanken på at hele bygningen kunne rase sammen slo meg da jeg oppdaget at den tjukke inngangsdøren var revet av hengslene, og lå inne i leiligheten, forteller Benedicte Næss Hafskjold (38), landdirektør i Midtøsten for Kirkens Nødhjelp.

EKSPLOSJON: Her sto Benedicte Næss Hafskjold da 2,7 tonn ammonium nitrat eksploderte. Leiligheten hennes ligger 1700 meter i luflinje fra Beiruts havneområde. Foto: Kirkens Nødhjelp

Ukjent personlig drama

Hittil har Benedictes personlige Beirut-drama og skadene hun pådro seg vært ukjent for et norsk publikum. Til VG sier hun på telefonen fra Beirut at skadene hun pådro seg ikke er noe sammenliknet med andre, drepte og hundretusener som er skadd.

– Men da jeg tok meg ut i gangen og fikk kontakt med en kollega i etasjen over, så jeg at blodet silte nedover ansiktet mitt. Jeg hadde skader i hodet, i armen og i hånden, forteller hun.

Gikk i skytteltrafikk

Benedictes kollega, som var uskadd, fikk tatt henne til et sykehus bare fem minutter unna.

– Vi kom dit såpass tidlig at jeg umiddelbart fikk behandling, riktignok var det en radiograf som sydde åtte sting i de flengene jeg hadde i hodet. Alle legene gikk i skytteltrafikk for å behandle skadede mennesker som etter hver strømmet til sykehusene. Like etter at jeg var ferdigbehandlet, ble sykehuset stengt. Da var kapasiteten sprengt. Det var helt forferdelig å oppleve at andre, langt mer alvorlig skadde, ikke fikk hjelp, sier Benedicte Næss Hafskjold.

Hun sier at sykhuspersonalet nærmest var i sjokktilstand over det overveldende synet av døde og skadde. Etter hvert gikk det opp for henne at hun hadde hatt englevakt som ikke ble alvorligere skadd. Glassplintene hadde ikke trengt inn i hodebunnen, sårene ble renset, sydd og bandasjert.

– I luftlinje ligger leiligheten min 1700 meter fra havna der eksplosjonen skjedde. Jeg hadde nettopp gått inn fra selve verandaen og stilt meg opp på innsiden av glassveggen da dramaet startet, sier hun.

RUIN: Slik så kornsiloene på havna i Beirut ut etter den enorme eksplosjonen. Rundt 150 mennesker døde og tusenvis av libanesere ble skadd. Foto: Hussein Malla / AP

Preget av alvoret, men rolig og fattet forteller den 38 år gamle kvinnen om hendelsen som ikke bare la store deler av den libanesiske hovedstaden i ruiner, men som har et bakteppe som er rystende. Innpå tre tonn høyeksplosivt ammoniun nitrat var lagret inne på et vareskur i det travle havneområdet i Beirut, en av de viktigste og travleste havnene i Midtøsten. Tirsdag endte det i en katastrofe.

– Jeg var blitt kjørt hjem fra kontoret og hadde akkurat gått ut av bilen da jeg kunne se at det brant nede på havnen. Da jeg kom opp i leiligheten stilte jeg meg opp inne i stuen foran glassveranden, hvor jeg kunne se det som foregikk i havnområdet. Jeg sjekket på mobiltelefonen for å prøve å finne ut av hva brannen skyldtes. Så kom eksplosjonen, sier landdirektøren i Kirkens Nødhjelp.

ØDELAGT: I flere ti år vil katastrofen i Beirut prege hovedstaden, hverdagslivet og den libanesiske økonomien. Foto: JOSEPH EID / AFP

– Hva skjer nå? Vil du bli kalt hjem for å få denne traumatiske opplevelsen på avstand?

– Det er ikke tiden for det nå. Jeg kan ikke forlate menneskene her. Du skulle ha opplevd og sett hvordan libanesere jeg ikke kjenner har omsorg for meg. De vil vite hvordan det går, og om det er noe de kan gjøre for meg. Det er rett og slett rørende, sier den norske kvinnen.

PÅ JOBB IGJEN: Benedicte Næss Hafskjold er fremdeles preget av Beirut-eksplosjonen, men fullt bestemt på å bidra til at folk i Beirut får hjelpen de trenger. Foto: Kirkens Nødhjelp

Jobben hennes nå blir å koordinere hjelpearbeidet til Kirkens Nødhjelp i samarbeide med andre hjelpeorganisasjoner.

– Vi har et kollektivt ansvar for å bidra til gjenoppbyggingen av sivilsamfunnet, støtte menneskene som bor her og som nå føler sinne, bitterhet og frustrasjon over det fortvilte situasjonen Libanon befinner seg i. På tvers av religiøse grenser ønsker folk å få svar på hvordan dette kunne skje, og om politikere kan finne sammen i byggingen av et stabilt land, sier Benedicte Næss Hafskjold.

